BALANCE DE LA TEMPORADA: "Conseguimos el objetivo principal pronto. El equipo estuvo a buen nivel toda la temporada. Fuimos uno de los equipos que peleamos ahí arriba hasta el final, no fumos capaces de lograrlo y se generó cierta desilusión. El análisis debe más más amplio aparte del final".

"Es muy difícil estar arriba. Hay equipos que aspiran a lo mismo o más que nosotros y no llegaron, como el el Sporting, Oviedo, Las Palmas, Zaragoza… Hay expectativas altas y después sufren mucho. Cuando nosotros llegamos al tramo final y no aguantamos al arreón es que algo no hicimos del todo bien"

PLANTILLA: "Hay un plantel bastante completo, muchos jugadores con contrato en vigor. Hay menos opciones pero la idea es pensar en el futuro y pensar en alternativas interesantes. Unas están aquí y otras las buscaremos fuera".

"No es mejor ni peor tener una plantilla numerosa con contrato. Ahora debemos analizar el rendimiento del plantel y ver qué aspectos queremos mejorar. Hay jugadores que continuará y otros no, es ley del fútbol. Para que haya llegadas algunos tendrán que salir".

"Edu Ramos tiene contrato con nosotros. Fali ha cumplido las expectativas y es una opción interesante. Aketxe termina contrato pero no es fácil. Tiene un salario muy alto. Nos gustaría que siguiera pero hay que tratar el asunto con tranquilidad. Él está contento aquí y no tendría problema en seguir".

FICHAJES: "Cuando la temporada acaba hay ver una serie de cuestiones. Hay expectativas que se cumplen y otras que no, no siempre achacable a la calidad de un jugador. Hay un porcentaje alto del equipo titular que en principio no siguen y vendrán otros jugadores que aportarán. Intentaremos mejorar con los que tenemos y con los que vengan".

"Todavía no hemos con los jugadores de la plantilla. Son días de análisis tras acabar la temporada. Ha habido contacto con el cuerpo técnico. Dentro de unos días ya se tratarán temas más específicos".

"Tenemos varios delanteros con contrato y hay que analizar las situaciones. El rendimiento de alguno no fue el esperado. Habrá que buscar la mejor solución y mirar por los intereses del club".

CERVERA: "Nunca hubo dudas sobre la continuidad del entrenador. Siempre hemos respaldado su trabajo, en la línea de lo que él cree. Hablamos de cuestiones que se pueden mejorar. Poner sobre la mesa las situaciones. Si hay discrepancias no significa que haya pérdida de confianza".

"El entrenador tiene contrato en vigor. Ahora mismo no estamos en el tema de la renovación. Llegará el momento que hablaremos de cara al futuro. No hay divorcio ni de ideas ni de nada".

"Entiendo que vosotros (la prensa) hagáis mella porque a veces se dicen cosas distintas pero no quiere decir que no vayamos de la mano.

"Valoramos muchas cosas, no sólo los resultados. Somos conscientes de la dificultad de conseguir los objetivos. Está haciendo un magnífico trabajo. Tres años arriba. El balance no es negativo. Eso sí, siempre se quiere mejorar para aspirar a objetivos más ambiciosos. Trabajamos de la mano".

"La opinión del entrenador será la más importante a la hora de hacer fichajes, pero la decisión final es mía, como él decide las alineaciones. Cada uno tiene su responsabilidad".

MERCADO: "Me gustaría tener cerrado el equipo hoy, pero el mercado acaba de empezar. Hay jugadores que van saliendo al mercado. Hay situaciones que son de una manera dentro de un mes son de otra. El mercado es dinámico. Las operaciones importantes que podamos hacer las haremos y de las que no estemos convencidos seguiremos buscando. Hay que tomar decisiones de salidas y entradas . Es normal que los han tenido menos minutos puedan tener más opciones de salir".

JUGAR MEJOR: "Somos un equipo definido pero en determinados partidos nos ha faltado algo de juego. Fuimos pocos flexible con características de juego que nos hubiese hecho falta. Hay que buscar soluciones para tener más potencial y más recursos".

BRIAN: "Juega cuando el técnico lo considera. O lo hace otro compañero. Tiene contrato. A Álvaro le parecerá normal lo que hagamos porque vamos de la mano".

EL OBJETIVO "Somos ambiciosos y miramos los máximos objetivos, queremos dar pasos adelante, pelear arriba pero como nos descuidemos podemos tener temporada como el Zaragoza o Tenerife este año. No debemos poner etiquetas antes de empezar. Dejar claro que en ambición no nos gana nadie. En el mercado de invierno lo dejamos claro, hicimos un gran esfuerzo".

"Volveremos a intentarlo pero somos conscientes de las dificultades. ¿Por qué dar un mensaje de ascenso? La gente se ilusionará día a día con los hechos".

ÁLEX FERNÁNDEZ: "Escuchamos ofertas por todos, otra cosa es que las aceptemos. Álex es u jugador de primer nivel y estamos encantados con él. Nuestra idea no es venderlo".