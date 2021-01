Negredo y Lozano, sociedad ilimitada en el Cádiz CF

Álvaro Negredo y Choco Lozano. Juntos mejor que separados. Cuando coinciden sobre el césped se incrementa la pegada del equipo, aumentan sus posibilidades de remate y sube el nivel en ataque del Cádiz CF. Todo un lujo para el equipo amarillo, que necesita gol para buscar la salvación y ellos se afanan en perforar la portería contraria.

El hondureño y el madrileño comparten vestuario por primera vez esta temporada y no han tardado en entenderse en el terreno de juego. Forman una de las parejas de moda en la Liga, algo que no es resulta nada sencillo al militar en uno de los modestos de la máxima categoría. Una sociedad que no conoce límites, siempre dispuesta a sacar la máxima rentabilidad.

Uno y otro saben complementarse arriba. Son como piezas que encajan en el puzle. Cada uno conoce los movimientos del otro y cuando conectan causan múltiples dolores de cabeza a la defensa de turno. Sólo hay que recordar que fue Negredo quien sirvió de cabeza a Lozano en el gol que éste firmó en la victoria contra el Real Madrid. El pasado domingo, cuando Choco entró en el área con el balón controlado, no perdió de vista el desmarque del madrileño, quien se movió como pez en el zaga en la zona de remate para definir con maestría.

Ante el Deportivo Alavés fue la primera vez que los dos marcaron en un mismo partido. Quizás no sea la última.

El centroamericano se empeña en demostrar que es un futbolista con sobrada capacidad para jugar en Primera División. Su anterior etapa la Liga de la estrellas no fue nada lustrosa cuando formó parte del Girona, con el que no pasó un gol (al Villarreal) en el curso 2017/18.

La mala fortuna que tuvo en el conjunto catalán fue precisamente la que le abrió las puertas del Cádiz CF, que pujó su cesión con opción obligatoria de compra en caso de ascenso. El ariete contribuyó con diez dianas, pasó a ser propiedad del club del estadio Carranza y ahora quiere aprovechar la oportunidad. Y ahora, en Primera, tres dianas y mucho más que gol. Un auténtico partidazo cuajó ante la escuadra vitoriana.

El artillero tira de catálogo para engordar su cuenta anotadora. Ante Courtois con un toque suave por encima del arquero madridista. A Doménech le batió en Mestalla con un remate acrobático de espaldas a la portería. Y Pacheco, cancerbero del Alavés, no tuvo respuesta al disparo a bote pronto.

Negredo vive una segunda juventud. A sus 35 años mantiene la intacta ambición, integrado plenamente en la exigente filosofía del Cádiz CF. Pelea y corre como si fuese un juvenil y conserva el olfato de gol que llevó a militar en grandes equipos y jugar con la selección española. Un ‘killer’ que marca de cabeza (ante el Eibar), con la derecha (en Huesca) y con la izquierda (frente al Barcelona y el Alavés).

Tres goles lleva Lozano y cuatro acredita Negredo. Entre los dos acumulan a mitad de los 15 tantos que suma el conjunto amarillo a punto de alcanzar el ecuador del campeonato. Su rendimiento y las cifras que atesoran reflejan que son las referencias ofensivas. Otros siete goles se lo reparten Salvi, Álvaro Giménez (dos cada uno), Jorge Pombo, Iván Alejo y Álex Fernández. El que resta lo marcó en propia puerta Unai López en el encuentro frente al Athletic de Bilbao.