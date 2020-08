Este mediodía se ha celebrado en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal la presentación del extremo izquierdo Gaspar Panadero. El jugador albaceteño ha estado acompañado por el director deportivo, Óscar Arias, quien señaló al respecto que "presentamos hoy a Gaspar Panadero, que viene de Al-Wahda catarí". El responsable en materia deporrtiva ha agregado que "pertenecía al Almería y se incorpora con nosotros para las tres próximas temporadas". "Encaja en nuestro perfil de idea de juego”, explicaba Arias.

Gaspar Panadero se encuentra radiante como cadista a pesar de que hace unos meses las cosas se complicaron. "Al principio fue complicado firmar en enero por diversos factores. Estoy muy contento, muy ilusionado con este proyecto. Intentaré dar el máximo de mí y aportar mi granito de arena. Es muy difícil ascender a Primera División, pero el proyecto que tenía el Cádiz lo hizo muy bien. Formaron un gran grupo y eso le dio para ascender a Primera", relataba una de las caras nuevas del Cádiz CF.

La verticalidad es uno de los puntos fuertes de este jugador, que lo explicaba de la siguiente manera: "Me caracterizo por ser un jugador vertical y de llegar a línea de fondo. Encajo en el juego del míster. Trabajo para tener mi hueco y dar el máximo de mí. Soy un jugador que trabaja mucho, arriba y abajo, sin parar. Defender y hacerlo lo mejor que pueda".

No le preocupa asimilar el 'estilo Cervera', tan especial en este equipo y tan complejo, en ocasiones, para los recién llegados. "He visto muchos partidos del Cádiz, incluso me he enfrentado años atrás. Son fieles a su estilo de juego".

En la parte final de su intervención, Panadero expuso la lectura favorable que le ha supuesto la experiencia en Qatar, que le ha servido como aprendizaje. "Sobre todo he aprendido mucho. Es un fútbol diferente, no es el estilo europeo, pero el cuerpo técnico era español y me ayudó mucho. Sobre todo, aprendí".