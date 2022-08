La Federación de Peñas Cadistas explica por qué no suscribe el comunicado

Un grupo de más de 20 peñas del Cádiz CF lanzó el domingo 21 de agosto un contundente comunicado muy crítico con el presidente de club Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras.

Son peñas que forman parte de la Federación de Peñas Cadistas (FPC). Hay más de 90 peñas federadas y eso quiere decir que la mayoría no se ha adherido al comunicado.

Ni siquiera la FPC suscribe el comunicado. El presidente de la Federación de Peñas Cadistas, Juan Antonio García, explica por qué la entidad que agrupa a numerosos colectivos cadistas no firma el escrito.

En declaraciones a Portal Cadista, García cuenta que en dicho comunicado "se trabajó todo el día (por el domingo)". Expone que "como organización que aglutina a 91 peñas, no podíamos adherirnos tal cual, ya que no había definida una postura clara sobre el tema. De hecho hay peñas federadas nuestras que han dicho que no se adherían al mismo".

No oculta la realidad el presidente de la FPC. "Ha sido muy complicado de coordinar", señala García, que extrae su conclusión sobre el comunicado y las distintas posturas: "Significa que la FPC está viva, que las peñas están preocupándose por el momento actual y que cada peña es libre de actuar por su cuenta, y responsable de sus valoraciones, actuando individualmente cuando lo crea necesario".