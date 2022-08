Mady Diarra, la 'montaña rusa' del filial

Un Cádiz CF en fase de construcción y con bajas por doquier ha permitido que Mamady Diarra, 'Mady', esté teniendo un papel protagonista con el que no se contaba por ser una promesa que tampoco ha asombrado en el segundo equipo de la entidad. Las circunstancias mandan y la falta de jugadores de banda en el centro del campo ha anticipado su aparición. Realmente Mady puede acabar siendo un futbolista importante en el plantel profesional, aunque tomando como referencia su irregularidad en el B, la sensación eleva al menos el caudal de la duda.

¿Quién es Mady Diarra? Estamos ante un jugador que puede actuar en las tres posiciones del ataque -ambas bandas y como segundo delantero-, cuenta con 22 años que cumplió en junio pasado y la actual será su cuarta campaña en el ahora denominado Cádiz CF Mirandilla (antes Cádiz B). En mayo de 2019, con el primer equipo amarillo soñando con el play-off de ascenso a Primera, el club colgó en su web la llegada del futbolista natural de Bamako (Mali), que firmaba junto al entonces director deportivo, Óscar Arias, un contrato por cuatro campañas de duración -hasta el 30 de junio de 2023- y que empezaba a entrenar a las órdenes de Juanma Pavón en un filial que preparaba el salto de categoría a Segunda B.

Mady Diarra se estrenó, por tanto, en la tercera categoría nacional pero ese primer curso le tocaba luchar con competidores como Peter o Chapela, que se hicieron fuertes en los extremos. No obstante, participó en once encuentros teniendo en cuenta que en marzo de 2020 se cortó de manera definitiva la Liga debido a la pandemia.

El curso siguiente (2020-21) acumuló 23 partidos (16 como titular) y dos convocatorias con el Cádiz CF por parte de Álvaro Cervera aunque no llegó a debutar con el equipo profesional. Mientras que la temporada pasada llegó a jugar 26 encuentros (10 como titular) y anotó el que ha sido su único gol de amarillo, en la victoria sobre Las Palmas Atlético (1-0).

Esos datos, que no son precisamente llamativos, no han sido óbice para que en la pretemporada haya estado a las órdenes de Sergio González -ya estuvo en la de 2021 con Cervera- y que sume participación en las dos primeras jornadas, siendo titular en Pamplona frente al Osasuna el pasado sábado. Se suele decir que un canterano debe estar siempre preparado por si llega el momento; a Mady Diarra le ha surgido casi sin esperarlo y como consecuencia de la tardía llegada en forma de fichajes de extremos y las lesiones que afectan o han salpicado a jugadores como Iván Alejo o Rubén Sobrino. Otra cuestión es que el maliense disponga de recorrido en el primer equipo una vez que llegue un extremo -al que se espera- y tanto Alejo como Sobrino estén a tope en el aspecto físico.

Pasado en la academia del ex sevillista Kanouté e internacional sub'17 y sub'20 con la selección maliense

Mady recaló en el Cádiz CF procedente del Yeelen Olympique, conjunto de su país natal, si bien hay que indicar que también pasó por la academia de fútbol del ex sevillista Kanouté. Como la relación del ex futbolista y de Manuel Vizcaíno es muy fluida, no resultó complicado que el atacante recalara en el club gaditano.

Curiosamente la incorporación de este jugador vino acompañada, en mayo de 2019, de la convocatoria por parte de la Federación de Malí para estar con la selección sub'20. Anteriormente había sido citado con el combinado sub'17.

Es un jugador de claro corte ofensivo, si bien por necesidad del guión alguna vez ha retrasado su posición en el filial. Tiene llegada desde la velocidad, el regate y la capacidad de desequilibrar, aunque dispone de poco gol como demuestran sus números. Bastante mejor como asistente al ser un jugador activo en la zona de tres cuartos. La irregularidad es su gran debe porque en el segundo equipo del Cádiz CF ha pasado de grandes actuaciones a desaparecer en la jornada siguiente; esa continuidad en el nivel competitivo le aleja de dar el último salto de manera definitiva y con todas las garantías. A sus 22 años, son aspectos que se pueden corregir.