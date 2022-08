La dura realidad del Cádiz CF: en zona descenso desde el principio

El Cádiz CF no tarda en instalarse en la zona baja de la clasificación. La Liga no ha hecho más que empezar y el conjunto amarillo se enfrenta a la dura realidad, abocado a malvivir en el sótano salvo que se rebele en las próximas semanas. Sin puntuar no es posible avanzar.

Las cifras reflejan el pésimo comienzo de temporada. En sólo dos jornadas, el cuadro gaditano ya ocupa plaza de descenso tras el par de derrotas que acumula: primero contra la Real Sociedad en casa (0-1) y la segunda ante el Osasuna en Pamplona (2-0).

Habitar en la parte trasera de la tabla con sólo dos jornadas disputa no tiene relevancia pero sí supone un aviso para un equipo amarillo que no debe tardar en activa la maquinaria de puntos para evitar complicarse la vida más de la cuenta. Para ello tiene que mejorar y conseguir resultados positivos. Los de Sergio González están obligados a reaccionar el próximo 29 de agosto en el choque frente al Athletic de Bilbao de la tercera jornada que se dirime en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

Antes de se que complete el segundo capítulo, el Cádiz CF tiene asegurada su estancia en puestos de descenso. De momento ocupa la 18ª plaza a la espera de la resolución de los partidos que se juegan el domingo 21 de agosto y el lunes 22.

Además del Cádiz CF, hay otros cuatro equipos que aún no han puntuado, aunque sólo han jugado un encuentro y al menos dos de ellos sí lo harán porque el lunes se enfrentan entre ellos.

El Elche, 19º con cero puntos, se mide al Almería (16º) en el municipio alicantino el lunes a las ocho de la tarde. Dos horas más tarde, el Girona (17º) ejerce de local ante el Getafe, que cierra la tabla.