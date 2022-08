El Cádiz CF no se entera (2-0)

El Cádiz CF aún no se ha enterado de que ha empezado la Liga. No sabe si cuando despierte, si lo hace, estará a tiempo de engancharse a la lucha por la permanencia, pero la realidad a día de hoy es que este equipo no parece que milite en Primera División. La consecuencia de la pobreza de este equipo es la segunda derrota de la temporada, en este caso 2-0 en el terreno de un Osasuna que no falló lo que sí tiró por la borda el cuadro gaditano.

Dos encuentros, dos varapalos. Los dos con el denominador común de la inoperancia de un Cádiz CF muy cortito que no pasa de ser un equipo ordenado que se descompone en la adversidad. Un equipo plano, sin liderazgo en el campo, sin jugadores que marquen diferencias, sin fichajes que aumenten el nivel, incapaz de hacer un gol.

Sergio González no tocó la retaguardia ni la delantera pero revolucionó el centro del campo con tres novedades en la zona zona central, entre ellas la arriesgada apuesta por el inexperto Mady Diarra. El defensa Fali fue el único superviviente en la medular respecto al duelo inaugural.

Embotellado alrededor de su área arrancó el cuadro amarillo. Las vio venir ante un rival que, como se esperaba, derrochó intensidad desde el pitido inicial.

Se lo tomaron con calma los visitantes, con pérdidas de tiempo cada vez que tenían que poner el balón en movimiento. Renunciaron al juego, lo fiaron todo a chispazos aislados y con la parsimonia en los saques trataron de romper el ritmo de los rojillos.

De la nada fabricaron la primera ocasión Lucas Pérez y Choco Lozano en el minuto 15 culminada con un zurdazo fuera de Diarra desde una buena posición. Un aviso cuando los amarillos parecían sentir más cómodos sobre el tapete.

Y es que el Cádiz CF no sólo contenía las intentonas de los locales sino que que cruzaba la línea central con tímidos contragolpes. Pero los navarros insistieron hasta que una indecisión de la zaga cadista en el minuto 25 estuvo a punto de originar el 1-0 cuando Ledesma desvió con la mano un despeje de Lozano hacia su propia portería. El hondureño, en labores defensivas, impidió el remate a placer de Budimir.

El afán destructivo permitió a los gaditanos mantenerse a flote sin olvidar las apariciones arriba, aunque faltó conexión arriba para poder aspirar al gol. Apenas hubo creación en la media y los extremos no desbordaron. Todo quedó a expensas de Lucas Pérez y Lozano.

Todo parecía bajo control al menos para arribar al descanso con empate a cero, pero la solidez defensiva se fue al traste en el minuto 36, cuando el Osasuna abrió el marcador. Los amarillos facilitaron una segunda jugada tras un disparo desde la frontal del área que rebotó en un zaguero y Budimir supo aprovechar al máximo. El delantero llegó al balón suelto antes que Ledesma, que lo arrolló en su salida y Mateu Lahoz no dudó en señalar el punto de penalti.

La infracción del arquero fue clara. Atropelló a Budimir, el árbitro lo vio y Chimy Ávila acertó desde los once metros para poner el 1-0 con un tiro alto por el centro.

El tanto fue un duro golpe para un Cádiz CF que una vez tuvo que remar a contracorriente. La duda era si iba a ser capaz de reaccionar. Lo intentó sin éxito antes del intermedio con un cañonazo de Diarra que se estrelló contra la zaga.

La segunda parte comenzó alocada, con opción de gol para los dos bandos. En el 47, Ledesma evitó el 2-0 con una paradón tras un cabezazo de Budimir, completamente solo dentro del área.

En la siguiente jugada, en la réplica, perdonó Lucas Pérez. El delantero falló la ocasión más clara de su vida. El esférico le llegó rebotado tras un disparo de Diarra y sólo tenía que empujar a placer a un metro de la portería, pero lo hizo tan mal que de manera inexplicable el balón acabó fuera y no dentro. Un error de los que provocan pesadillas.

Las circunstancias obligaron a los amarillos a tomar la iniciativa con el equipo más adelantado, con los laterales casi como extremos y tres cambios con media hora por delante sin perder el dibujo 4-4-2.

Pero una cosa es querer y otra es poder. No dejaron de intentarlo los visitantes aunque los que apretaron más en ataque fueron los anfitriones. Le costaba un mundo a los gaditanos llegar arriba con algo de peligro. Iván Alejo avisó con centros sin consecuencias.

Hasta que el 72 rompió por velocidad Lozano por el centro, se plantó solo en el área pero dio un toque de balón más de la cuenta y cuando remató se le echó encima Rubén Peña. Otra ocasión clara desperdiciada poco antes de que el Cádiz CF se quedase con diez jugadores.

Y es que en el 75 Tomás Alarcón redondeó su mala tarde con una entrada a destiempo tras perder un balón que le supuso la segunda cartulina (la primera la había visto por protestar) y por tanto la expulsión. Casi sin respiro, el partido murió con el segundo gol de los locales, de nuevo de penalti.

El último clavo de la tumba del Cádiz CF lo pusieron entre Víctor Chust, Ledesma y Mateu Lahoz en el 78. En plena indecisión del portero, el central defendió mal a Kike García, al que permitió tomar la posición con el cuero dentro del área mientras lo agarraba sin demasiado ímpetu. Un 'penaltito' de los que en teoría ya no se debe pitar pero Mateu Lahoz no tuvo reparos en enseñarse con los amarillos.

El propio Kike García transformó el penalti y convirtió en minutos de la basura el tramo restante de un partido resuelto con una nueva derrota de los amarillos.