Sergio considera clave la tarjeta roja a Alarcón

Comparecencia de Sergio González en la sala de prensa del estadio de El Sadar, donde su equipo ha perdido 2-0 dejando sensaciones pobres en algunos momentos. Habla el entrenador del Cádiz CF.

Lectura del choque: "Ha sido el partido que esperábamos con un equipo muy intenso como es Osasuna. Hemos estado con mucha entereza en el partido y en la primera parte lo teníamos todo controlado con ellos un poco más en nuestro campo, pero poco a poco fuimos al campo de ellos", añadiendo que "el primer penalti nos hizo daño porque estábamos bien dentro del encuentro". "La segunda parte ha sido más equilibrada y es verdad que ellos tuvieron el 2-0 con esa parada de Conan Ledesma, pero hemos tenido dos muy claras, una de Lucas que se le ha quedado a un metro de la línea de gol y una situación de Choco que podíamos haber finalizado de mejor manera", se lamentaba el técnico del Cádiz CF.

Sergio se refería a una acción que entendía clave. "Cuando mejor estábamos y Osasuna no sabía si atacar o guardar el resultado, nos ha llegado la expulsión. Es el acierto más claro de Mateu Lahoz. Un futbolista con tarjeta no puede hacer eso porque llega tarde. Y ya el partido se ha acabado. Luego ha llegado el segundo penalti que parece que se agarraban los dos pero parece mayor el nuestro que el del otro", agregando sobre la primera pena máxima que "en el de Budimir queda más dudas porque chuta antes". "Eso es lo que ha pasado y no nos queda otra que aceptarlo, trabajar y pensar en ganar la próxima jornada el primer partido. Hemos dado una mejor versión que la semana pasada", indicaba el catalán.

"La segunda parte ha sido más equilibrada y hemos tenido dos muy claras"

Se le recordaba el planteamiento preparado que destroza la segunda tarjeta amarilla a Tomás Alarcón: "Era el arrebato final con los tres cambios y justo en ese momento para poder cambiar el guión del partido llega la expulsión. Es un fallo que hemos cometido y que no se puede hacer y que ya ha provocado que no hemos creído. El Osasuna se ha sentido cómodo a partir de ese momento".

La puntería: "Ha habido fases en las que el equipo ha podido hacer gol", en clara referencia a las oportunidades de Lucas Pérez y Choco Lozano. "Hemos debido meter un gol y así hubiéramos visto como va el partido en ese escenario".