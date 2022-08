Durísimo comunicado de 22 peñas del Cádiz CF contra Vizcaíno y Contreras

Un grupo de 22 de peñas federadas del Cádiz CF ha lanzado un comunicado muy crítico con los responsables de la gestión del club. Las criticas van dirigidas al presidente Manuel Vizcaíno y al vicepresidente Rafael Contreras.

El comunicado es el siguiente:

Comunicado Conjunto de PC Grupo Accionista La Venta delNabo.PC Sección Barbate.PC Euforia Cadista. PC Txistorra Amarilla. PC Burgos Morcilla Amarila, PC Pulpo Amarillo, PC Exiio Cadista. Asociación Cadistas Fin@s. PC Los Ostiones de Ubeda, PC Anticueva, PC Mahareta, PC Bigote Amarillo, PC Prado delRey, PC Chake Chake, PC Chicharros en Amarillo, PC Tercio Amarillo, PC Sector Búlgaro, PC Frente Derribo, PC Los Admirables, PC Yellow Jalopin, PC Paella Amarilla, PC La Ducha ante los acontecimientos que en estos momentos se están viviendo en NUESTRO CLUB, nos vemos obligados a posicionarnos de una manera clara explícita a quienes actualmente consideramos responsables dela situación actual.

En este caso nos dirigimos al actual presidente Manuel Vizcaíno y su vicepresidente Rafael Contreras.

Manuel, valoramos en su justo término que hayas sido presidente de los dos últimos ascensos. pero ¿en qué momento decidiste que debías de cambiar el rumbo? Nos subiste junto a D. Álvaro Cervera a Primera División el cual. por cierto, salió sin pena ni gloria por parte del club. También este verano salió Salvi, al que se le negó incluso el deseo de suerte en su marcha, a un futbolista de la cantera, con seis años vistiendo la camiseta amarilla y dándolo todo por estos colores, pero tenemos que avanzarte que estamos muy cabreados… queremos una explicación sobre tus frases “me gastaré hasta el último euro que nos deje la liga” o “traeremos un delantero Top”, sino es así nos consideraremos engañados.

En nuestro club centenario hemos pasado por mucho y las mentiras las pasamos una vez, hasta dos y tres, pero llega un tiempo que decimos basta. Puedes pasar aún a la historia del cadismo como el presidente que consolide al equipo en la élite, pero estás tomando el camino equivocado, esperamos tu respuesta. El tiempo se acaba… empezamos la tercera temporada en la élite de la que dicen es mejor liga del mundo, y la plantilla de futbolistas mantiene la base del equipo que nos ascendió desde Segunda, sin fichajes. ¿Dónde están los millones en la venta de jugadores? ¿dónde están los ingentes ingresos de televisión? Que sepamos no tenemos problemas con los límites salariales... ¿Dónde están los refuerzos que nuestro equipo necesita para consolidarnos en Primera División? Así no podemos crecer. crecer y crecer como nos dices. Para crecer como club, sólo podemos hacerlo mejorando el nivel de la plantilla todos los años, como han hecho Osasuna otros equipos que comparten nuestra misma realidad social y económica. Te exigimos una respuesta.

Respecto a Rafael Contreras. explícanos por qué has posicionado al señor Contreras como vicepresidente: ¿Cuál ha sido la razón para ello? Conocido en Cádiz por los trabajadores y trabajadoras de sus empresas Torrot, Carbures o Airtificial, que saben muy bien de su manera de proceder. El Cádiz CF no va a ser nunca una empresa más. esto no es una empresa cualquiera. Aquí nos vais a tener a miles de cadistas para proteger lo que consideramos de nuestra familia, porque, aunque no poseamos miles de acciones, tenemos nuestros corazones amarillo y azul. mantendremos la identidad y esencia de nuestro centenario club y no dejaremos que hagáis a vuestro antojo tan fácilmente como podéis imaginar.

No nos gustan vuestras maneras de sentir el cadismo, ni en el fondo, ni en las formas, porque el Cádiz CF se merece otra cosa bien distinta.

Nos prometisteis una experiencia 360 grados y bien que la estamos viviendo con vuestra gestión, pero en sentido negativo.

El despido de trabajadores y trabajadoras de nuestro club tras años de servicio al "club y sin más causa justificada que “te quito porque sí” y “pongo a uno de los míos”, los fallos en los tornos, el estado de deterioro de los baños, denunciado y no arreglado, la situación de la cantera, la improvisación constante con los abonados, la obligación de activación previa del carnet tres días antes de la celebración de los partidos que es un hecho, además de único aquí en Cádiz, totalmente carente de sentido común. A eso se une que es incongruente lo mires por donde lo mires y que las explicaciones que se nos dan a través de los medios de comunicación por parte del club aún vuelcan más dudas sobre esta actuación por parte del Cádiz CF. Qué decir de las personas en nómina del club con dudosas funciones dentro del organigrama técnico como Borja Lasso o Darío Silva…

Sabemos perfectamente que vosotros sois los dueños, por lo menos de manera pública, que habéis invertido vuestro dinero y es lícito que ganéis por ello, pero cuidado, porque nosotros hemos dado y daremos nuestras vidas por este equipo y este club.

No sois los primeros que nos la han querido jugar… haciendo un poco de memoria recordamos nombres negros para el cadismo como Jesús Gil, Rafael Mateos, Fran Canal, Masato Horita, Antonio Muñoz o Gaucci. Todos pasaron y el club sigue aquí con nosotros. nosotras. Ustedes también lo haréis. debéis de elegir en que lado de la historia queréis aparecer.