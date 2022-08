Braithwaite, camino de reforzar a un rival directo del Cádiz CF

Las dos primeras jornadas de Liga destapan carencias en los equipos que aprovechan que el mercado continúa abierto para reforzarse con vistas a la temporada 2022/23 que ya está en marcha. El Cádiz CF, que aún no ha conseguido inaugurar su casillero de puntos, no ha terminado de confeccionar su plantilla, aunque no son pocos los clubes que también andan a la caza de jugadores para tratar de ser más competitivos.

En la últimas horas suena un nombre para apuntalar la delantera de un rival directo del Cádiz CF en la pelea por la permanencia en Primera División. Y es que el Mallorca, después de tirar la casa por la ventana por Vedat Muriqi (pagó por él 9,3 millones de euros, el fichaje más caro de su historia), ahora va a por Martin Braithwaite, ariete del Barcelona.

El cuadro balear, con un punto en dos jornadas (0-0 ante el Athletic de Bilbao en San Mamés y 1-2 en casa frente al Betis), pretende ser más fuerte en la zona de ataque y puja por los servicios de Martin Braithwaite, según informa Diario de Mallorca.

El delantero no entra en los planes de Xavi Hernández y con dos años más de contrato con el conjunto azulgrana, aterrizaría en Palma en calidad de cedido. El principal problema es que el danés y su actual club se pongan de acuerdo. El ariete estaría apretando para cobrar los dos años de contrato que le queda con el Barcelona y marcharse con la carta de libertad para poder elegir su destino.

El Cádiz CF también peina el mercado en busca de un delantero si surge una opción que entre dentro de sus posibilidades. Intentó hacerse con Dani Gómez (Levante) pero parece que toma el camino del Espanyol.