Fali, el jugador que todo entrenador quiere en su equipo

El Cádiz CF afronta la recta final de la preparación del partido contra el Real Betis. La diferencia entre este encuentro y los del pasado más reciente es que el entrenador, Álvaro Cervera, dispone de un mayor margen de elección al tener disponible a casi toda la plantilla.

El técnico tiene que deshojar la margarita para elegir el once inicial que el domingo saltará al césped para enfrentarse al conjunto verdiblanco. Cervera esconde sus cartas y además aún debe despejar una duda porque un futbolista anda con molestias físicas. No desveló de quién se trata para no dar pistas al adversario, pero su estado puede condicionar la confección de la alineación.

De hecho, Fali puede ocupar una posición u otra sobre el terreno de juego en función de la disponibilidad del futbolista que arrastra problemas físicos.

Y es que Fali "es un comodín porque lo puedes poner donde quieras", dijo Cervera sobre las prestaciones del valenciano. Fali se ha desenvuelto varios encuentros en la media hasta que el pasado fin de semana, en el envite ante el Barcelona, regresó a su puesto natural de central.

"Es mejor en una posición que en otras", afirmó Cervera para asentar su tesis de que Fali ante todo es central.

Si Cervera dispone de todas las piezas, lo normal es que Fali se ubique en el eje de la zaga en el duelo andaluz. Pero está abierta la posibilidad de que lo haga en otro sitio de la defensa (lateral) o en el centro del campo.

Cervera contó el viernes que "tenemos un problema con un jugador que no sabemos si estará el domingo”". Y ahí entra en escena Fali, un futbolista que "lo hace bien en muchas posiciones porque en todas rinde, transmite y sabe jugar al fútbol".

El preparador cadista soltó la frase que a todo futbolista le gustaría escuchar. Al referirse a Fali, afirmó que "es un jugador de esos que los entrenadores queremos". El ex del Nástic de Tarragona siempre está dispuesto y Cervera puso un ejemplo de lo contrario sin dar el nombre ni decir cuándo sucedió: "A un futbolista le dije que un día jugase de lateral izquierdo y me dijo que no". El caso de Fali es totalmente opuesto: "Siempre dice que sí donde creamos que le viene mejor".

El equipo amarillo se ejercitará el sábado por última vez antes de encarar el partido contra el Betis. Después de la sesión se conocerá la convocatoria del conjunto amarillo, en la que son bajas seguras Carlos Akapo y Augusto Fernández. Y puede que alguna más si no se recupera el jugador que anda con molestias.