El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el viernes 26 de febrero la rueda de prensa telemática a modo de previa del encuentro contra el Real Betis que se disputa el domingo en el estadio Carranza (25ª jornada de Liga).

"Ha sido una semana un poco más tranquila porque el resultado del último partido fue bueno, no es fácil empatar donde lo hicimos", destacó Álvaro Cervera antes de situarse en la realidad. "La trayectoria en puntos no es buena y tenemos que sumar”.

El conjunto verdiblanco llega a territorio gaditano mermado por las ausencias de varios jugadores por problemas físicos. "Las bajas es algo malo para el equipo que las sufre y bueno para el contrario", apuntó el técnico antes de elogiar al rival.

"Al Betis lo veo bien. Es el segundo o tercer equipo con mayor porcentaje de posesión de balón de la Liga. Sus bajas nos ponen en la duda de qué futbolistas jugará en cada sitio", apuntó el preparador cadista. Dijo algo más Cervera sobre el cuadro sevillano: "Es un equipo que con el entrenador y los jugadores que tiene intenta ganar con la posesión el balón, es un buen equipo, peligroso a su estilo".

El entrenador del Cádiz CF dispone de margen de elección. "Recuperamos a gente muy importante como José Mari, Jonsson y Álex Fernández. Nos hacen mejores porque son jugadores de otras características. No vamos a cambiar porque les obligo a hace cosas que no van en su forma pero para el equipo es mejor. Son sacrificados para correr y para tener la pelota nos dan un plus".

Salvi, sustituido en el Camp Nou por molestias, está preparado para la cita del domingo según Cervera: "Un poco renqueante al principio de la semana, pero está bien, hizo un despliegue fantástico el otro día, queríamos que en esa banda no nos crearan problemas y lo conseguimos”.

Cervera no hace cálculos sobre los partidos en los que el Cádiz CF puede sumar puntos y explicó el motivo: "Cuando piensas que voy a perder este partido y ganar otro al final es una mentira. Resulta que le ganas al Barcelona y otros equipos te ganan a ti. Pensar en dónde poder sumar es un equivocación, ya nos avisó gente que ha estado en Primera".

Cervera tiene fondo de armario para elegir en el duelo andaluz. "Es un problema del entrenador", expuso antes de contar que "nunca ha sido un problema entre comillas, decido lo que creo que es correcto. Nunca he tenido problema con jugadores, saben que lo hago en bien del equipo. Tengo más problemas cuando no tengo gente que cuando la tengo. La relación que quieran tener los jugadores conmigo es la que ellos quieran".