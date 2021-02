Cervera explica la fortaleza y la debilidad del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, aseguró el viernes 26 de febrero, dos días antes del partido contra el Real Betis de la 25ª jornada de Liga, que "poco a poco nos damos cuenta de cómo hacer las cosas para conseguir los puntos que nos hacen falta, eso es lo más positivo de esta semana".

Cervera tiene claro cuál es camino que conduce a la salvación: "Sabemos en la categoría que estamos pero a la hora de sumar tenemos que ser mucho más simples y directos para poder conseguir el objetivo, y ya el día de mañana buscaremos otras cosas".

El propio técnico reconoció que él mismo se ha olvidado alguna vez de que la prioridad del equipo es la defensa. "A veces los jugadores me lo recuerdan a mí", indicó mientras puso un ejemplo: "Cuando el Athletic se puso por delante en el marcador, dije que el equipo se fuese hacia arriba y desde la grada los jugadores (allí se ubican ahora los suplentes) me dijeron que tranquilo, que con un gol en contra estábamos en el partido".

El técnico contó la charla durante el intermedio del encuentro contra el Barcelona: "En el Camp Nou decíamos en el descanso que había que seguir igual porque aunque perdíamos 1-0 estábamos dentro del partido y podíamos tener alguna opción, como así fue. No podemos perder los partidos en el minuto 50 y la única manera es esa". Es decir, la aplicación un férreo sistema defensivo.

"Otros entrenadores hablan de ser atrevidos y les admiro, pero en el atrevimiento está el sumar o no sumar y lo explico porque no escondo nada. Debemos ser cautelosos en el campo para tratar de sacar el mejor resultado", apuntó el inquilino del banquillo cadista.

El empate en el Camp Nou tiene un efecto positivo. Para el preparador cadista, "no es sólo el punto, también es cómo se consiguió, dónde y contra quién. El Barcelona sólo nos hizo un gol de penalti y algún acercamiento. Renunciamos casi por completo al área contraria, pero no todos los equipos son el Barcelona".

Cervera conoce mejor que nadie las fortalezas y debilidades de su equipo. "Somos capaces de hacer muy bien algo pero no combinamos las dos cosas (defensa y ataque) que es lo que consiguen los equipos buenos. Eso todavía nos falta añadiendo muchas cosas, pero cuando intentamos hacer las dos cosas somos vulnerables. Cuando hacemos lo que sabemos hacer bien somos incómodos para los rivales".

El Cádiz CF no conoce la victoria después de cinco jornadas disputadas en la segunda vuelta. El objetivo es ganar, para ello "hay que marcar gol, es una realidad, pero también para ganar no te tienen que marcar goles. Lo veo por la segunda parte del argumento. Nosotros no marcamos cuando queremos, pero cuando nos ponemos a que no nos marquen podemos obtener un buen resultado".

El técnico no ocultó que "nos faltan varias cosas, como un buen primer pase después del robo de balón, defender con menos gente... pero eso de momento no lo tenemos. Robamos más atrás y los contrarios son defensivamente buenos".

"No podemos recibir tantos goles y salvar la categoría de otra manera. Es más fácil ponernos a que no nos marquen", insistió Cervera antes de exponer que el equipo puede jugar de varias maneras. "Podemos jugar con un 4-5-1, un 4-1-4-1, un 4-4-2. La diferencia no es el tipo de jugador que utilizas. Nuestro problema es que los contrarios nos superan desde arriba".