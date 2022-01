Copa del Rey: la clara desventaja del Cádiz CF ante el Valencia

El Cádiz CF iniciará el mes de febrero con el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia que se disputará en el estadio de Mestalla la noche del miércoles 2.

El conjunto amarillo se prepara para afrontar una intensa semana de competición que le llevará a estar cuatro días seguidos fuera de casa.

El cuadro gaditano parte en clara desventaja en el choque del torneo copero por una serie de circunstancias adversas que convierten en claro favorito a la escuadra che. Pese al teórico papel de víctima, los amarillos intentarán dar la sorpresa. Para colmo, el árbitro designado es Javier Alberola Rojas.

Estos son algunos de los factores en contra del Cádiz CF en el duelo copero que se dirime el miércoles:

La delicada situación en la clasificación de la Liga: el puesto de descenso que ocupa al equipo de Sergio González centrarse al cien por cien en la Copa porque, sólo tres días después del encuentro ante el Valencia, el Cádiz CF afrontará una visita muy importante al terreno del Mallorca, rival directísimo en la pelea por la permanencia.

La máxima relevancia del choque contra los bermellones ejercerá de freno a la hora de configurar el once que el técnico cadista alineará en Mestalla. Lo normal es que reserve a titulares y apueste por jugadores menos habituales.

Para colmo, el entrenador no puede contar con varios futbolistas: Fali está lesionado y Santiago Arzamendia, Tomás Alarcón y Choco Lozano están con sus respectivas selecciones. No llegan a tiempo.

El rival: Mientras el Cádiz CF pone un ojo en las urgencias de la Liga, el Valencia sí está en disposición de ir con todo a por la Copa. El equipo de José Bordalás ocupa la décima plaza en el torneo de la regularidad. No tiene problemas en la Liga y se puede volcar en la otra competición, en la que detecta una buena oportunidad de pelear por el título si accede a las semifinales. Todo apunta a que el cuadro che saltará al césped el miércoles con un once plagado de titulares. Cuenta además con un día más descanso porque su siguiente cita liguera será el domingo y no el sábado como el Cádiz CF.

Fuera de casa: La eliminatoria se disputará a partido único en el terreno del Valencia. Una dificultad añadida para los amarillos. El sorteo fue más afortunado para el equipo que ejercerá de local, que contará con el apoyo masivo de una afición que empuja de lo lindo en Mestalla. El club che es uno de los grandes del fútbol español y el Cádiz CF es un modesto.

El peso de la historia: Las dos veces que el Cádiz CF y el Valencia se cruzaron en la Copa vencieron los blancos. La primera, en la temporada 1966/67, cuando los gaditanos (en Segunda División) perdieron 1-2 en Carranza en la ida y salieron escaldados (6-0) en la vuelta ante un rival que militaba en la máxima categoría.

La segunda, en la campaña 2011/12, con empate a cero en Cádiz y derrota (4-0) en Mestalla. La diferencia era aún mayor, con los amarillos en Segunda B y el cuadro che en Primera.

En la tercera ocasión que se citan en la Copa, el Valencia y el Cádiz CF forman parte de la misma división.

La diferencia de potencial: Es evidente que el Valencia cuenta con una plantilla a priori superior a la del Cádiz CF. Tiene jugadores de calado como Gayá, Carlos Soler, Guedes… A ello se le une que juega en casa y que el rival no puede dejar de pensar en la Liga.

El dato que lo resume todo: El Valencia es un club que acostumbra a ganar títulos. En su palmarés atesora seis Ligas Ha ganado una vez la Recopa de Europa, tres la Copa de la UEFA, dos la Supercopa de Europa, una la Supercopa de España…

Y ha ganado la Copa en ocho ocasiones, la última no hace mucho, en 2019, cuando se impuso (2-1) al Barcelona en la final.