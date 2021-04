Cervera: "Cala lo está pasando peor de lo que veo"

Una comparecencia de prensa diferente a otras es la que ha tenido este mediodía Álvaro Cervera, quien ha atendido todas las cuestiones desde la seguridad, el respeto y la convicción de que se están haciendo las cosas de forma adecuada después del enorme lío del pasado domingo entre Cala y Diakhaby.

Para empezar, el entrenador del Cádiz CF no oculta la complejidad de una semana distinta. "Nosotros tenemos un partido muy importante y, sin duda, la semana ha sido diferente a todas las demás. Al principio se ha comentado mucho lo que pasó, es algo que sigue en el ambiente, pero nosotros sin ser ajenos tratamos de centrarnos en lo nuestro".

Cervera no niega que se ha empapado de casi todo lo que ha aparecido desde el Cádiz-Valencia, por lo que dice que existen aspectos que no comparte. "Hay cosas que me han molestado. Hay cosas que se podrían haber evitado pero tampoco es fácil porque en este tipo de situaciones habla todo el mundo y opina todo el mundo. Hay veces que son opiniones personales y otras son situaciones reales, Te centras en lo que sabes, en lo que has vivido. Ha habido mucha opinión personal y cuesta sacar conclusiones. Hay cosas que me han molestado pero lo doy por normal porque es mi trabajo y tratas de olvidarlo. Hay cosas que se han dicho que no son ciertas y otras puedes estar más a favor que en contra", ha relatado.

Se ha insistido mucho desde el Valencia en que un jugador del Cádiz CF se dirigió a un rival planteando el perdón de Cala para solucionar todo. Esta es la opinión de Cervera: "No tengo constancia de ello porque cuando nos vamos al vestuario en el primer parón pasan cosas que no son normales. Lo normal es que cada uno se vaya a su vestuario y allí se analice todo. En ese parón no pasó nada de eso, hubo gente fuera, dentro y realmente no vi nada. Estaba en mi habitáculo pequeño y no vi lo que pasó. Nadie me ha dicho lo que pasó. No sé si es verdad".

Cala y el Cádiz CF son el centro de las miradas. ¿Cómo lo está gestionando? "Es un poco la misión nuestra durante esta semana. Se ha puesto mucho el foco en el Cádiz y en lo que pasó el otro día. Conozco a Juan (Cala) hace dos años, he estado en su casa y él en la mía; es una persona que merece la pena. Como lo conozco, por eso lo defenderé y le creo. Al margen de eso, nosotros, yo el primero, creemos que debemos estar a la cabeza en a lucha contra todos los actos discriminatorios, no sólo esta semana sino que esto no pase nunca más. Hay que erradicarlo y creo que estamos avanzando. Por eso se le da tanto bombo. Pero claro que nos afecta. Debemos pelear y demostrar que Juan ni el Cádiz son así. Debemos seguir haciendo lo mismo y condenar cualquier hecho como este", ha explicado.

La cuestión a medida que se aproxima el fin de semana es saber si Cala se encuentra en condiciones para jugar. "El jugador está afectado porque es una persona y las buenas personas se afectan cuando pasa algo así. Lo puede estar pasando peor de lo que veo. Ya veré mañana (viernes). Tengo que hacer que el jugador poco a poco se sienta bien y arropado, y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

Cuestionado por el comportamiento de su gremio y del mundo del fútbol con lo que ha sucedido, ha dicho que "creo que públicamente hay un poco de silencio pero privadamente hemos hablado más con otra gente. Todos dan su opinión y tratan de esclarecer las cosas. El colectivo del fútbol es muy sano. Lo mejor del fútbol son los jugadores porque los conozco. A nivel personal es otra cosa. Se transmite que hay que luchar contra esto y que se está haciendo bien. Privadamente hemos hablado más".

Para cerrar la cuestión del 'caso Cala-Diakhaby', ha expuesto cómo ha ido la semana para el plantel. "El vestuario está formado por alrededor de treinta futbolistas que hacen un grupo, pero cada uno es una individualidad. Me dirijo a ellos y trato de dar una visión. Cada uno tiene luego su particularidad. Algunos te hablan y dan su opinión. Pero, sin duda, ha sido diferente la semana y más difícil. Si estás convencido que tu grupo está lejos de lo que pasó y que lucha por lo que persigue la sociedad, te cuesta menos. Luego cada uno pensará lo que quiera".