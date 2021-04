A pesar de que la semana sigue claramente marcada por los hechos del Cádiz-Valencia (2-1), que están siendo portada de los medios nacionales, el equipo amarillo tiene que pensar en su compromiso del próximo sábado en el campo del Getafe (14:00 horas), donde de nuevo estarán en juego puntos de enorme importancia para optar al objetivo de la permanencia.

El debate que se abre desde este momento es bien diferente y aunque apunta a Juan Cala, queda lejos de Diakhaby y del presunto insulto racista del que le acusa el futbolista del Valencia. La incógnita surge con el defensa sevillano y la parcela más deportiva hasta llegar a una duda lógica. ¿Está Juan Cala preparado para jugar en Getafe?

El zaguero natural de Lebrija está trabajando sin problemas físicos junto a sus compañeros y ha completado las dos sesiones que se han celebrado hasta el momento en la presente semana. De entrada es uno más para estar en tierras madrileña este fin de semana, sobre todo después de ser el autor de uno de los goles del Cádiz CF al conjunto valencianista.

Otro tema es el análisis que debe hacer Cervera sobre la idoneidad de que Cala esté en el once que salga al Coliseum Alfonso Pérez. Como ha apuntado el propio jugador, lleva desde el domingo sometido a un "linchamiento" importante sin existir pruebas de lo que se la acusa, por lo que el técnico tendrá que evaluar y analizar si su cabeza está a tope en lo que habrá en juego.

Cala tiene pasado en el conjunto azulón, en el que militó entre 2015 y 2018, sumando un ascenso a Primera y un papel protagonista importante. Es un destino con el que se sintió identificado y donde dejó un buen sabor de boca. El propio Cala ha reconocido su deseo por volver al pisar el feudo del Getafe.

Precisamente en la rueda de prensa del martes, al central del Cádiz CF se le preguntó por su estado anímico para repetir en el once amarillo. ¿Te sientes preparado para jugar en Getafe? "Creo que sí. Me encuentro muy tranquilo, he pasado días difíciles y horas difíciles porque de lo que se me acusa no lo soy. Por eso pienso que para el próximo partido seguramente estaré preparado", añadiendo el lebrijano que "estoy deseando zanjar este tema aquí y preparar el partido de Getafe".

Cala ha participado en 24 de las 29 jornadas de Liga y está a punto de sobrepasar la barrera de los 2.000 minutos, una cifra a tener en cuenta porque le convierte en una pieza muy importante para Cervera. Lleva dos goles y su rendimiento está siendo óptimo para ayudar al Cádiz CF a conseguir la permanencia en Primera.