Las claves de la investigación del 'caso Cala-Diakhaby'

El enorme lío de acusaciones por el caso de Juan Cala y Mouctar Diakhaby entra en una fase en la que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debe encontrar una prueba que acredite el insulto, que es ahora mismo la gran batalla del Valencia y que aguarda con la confianza de su inexistencia el Cádiz CF. Al margen de lo que suceda finalmente, esta temporada tanto el cadista como el valencianista van a tardar tiempo en olvidarla.

La situación está ahora mismo con la investigación iniciada por parte de Competición, toda vez que ha recibido el traslado del informe por parte del Comité de Integridad. La intención es llegar hasta el final para esclarecer los hechos, ya que las versiones de Cala y Diakhaby no tienen nada que ver y muestran líneas totalmente opuestas. El jugador francés mantiene que le dijo "negro de mierda", mientras que el lebrijano lo niega de manera rotunda.

Los acontecimientos se han ido precipitando con el paso de las horas y los días, provocando que el defensa del Cádiz CF tuviera que defenderse el martes del comentario del valencianista en cuanto a que un futbolista cadista le propuso la opción de que si Cala se disculpaba se reanudaba el partido. El sevillano dijo en su comparecencia que si aparecía ese jugador que se insinuaban desde el Valencia, dejaba el fútbol.

Cabe recordar que en un vídeo transmitido a través de las redes sociales, el zaguero galo dijo lo siguiente: "Hola, quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Después de dos días estoy más tranquilo y quiero hablar. En Cádiz, el domingo, hay una jugada en la que un jugador me insulta y las palabras son 'Negro de mierda'. Eso es intolerable. Habéis visto todas mis reacciones y eso no se puede dejar pasar en la vida normal y, sobre todo, en el fútbol que es un deporte de respeto. Mis compañeros y yo decidimos ir al vestuario y luego nos pidió un jugador de ellos a uno de los nuestros que si Cala se disculpaba si volveríamos al campo y mis compañeros y yo dijimos que no porque las cosas no son así. Hoy, me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Espero que LaLiga tenga una solución y pruebas para que se vea todo y se aclare. Quiero agradecer al Valencia CF, compañeros, cuerpo técnico por la solidaridad y apoyo que me han dado. También agradecer por todo el cariño a la afición. Solo quería decir que estoy bien. Muchas gracias".

Los clubes recibieron las imágenes el lunes

La investigación tiene varias partes. Por un lado, desde el Valencia se mantiene la postura de que se llegue hasta el final y que incluso se logro cambiar los protocolos existentes para estos casos. Desde la entidad de Mestalla se está trabajando con medios propios para encontrar la imagen que pruebe el insulto del que acusan a Cala. Cabe recordar que cada lunes los clubes de fútbol reciben las imágenes de los partidos. El Valencia tuvo ese día a cuatro personas analizando todo ese contenido audiovisual en busca de la imagen o el sonido más preciados por ellos.

La cuestión es que posiblemente desde el Cádiz CF se estaba a la espera también de esas imágenes y de los sonidos antes de que su futbolista saliera as hablar públicamente. Lo que Cala dice queda demostrado en unos vídeos que no reflejan el insulto racista del que se le acusa. A partir de ese momento la entidad gaditana entendió que era adecuado dar la rueda de prensa.

LaLiga recurre a profesionales en sonido

Desde LaLiga saben que no aparecen pruebas, si bien están en la obligación de apurar la investigación hasta el límite de lo posible. De hecho, todos los sonidos recogidos en los minutos de la polémica se encuentran en poder de una empresa especializada, cuya labor es aumentar la potencia de ese sonido y aislar otros ruidos que aparecen de fondo con la intención de dejar lo más limpio posible cualquier frase o palabra que se pudo decir en esa jugada. Es una labor minuciosa que puede esclarecer o desmentir lo sucedido.

El Valencia mantiene una intensidad máxima en toda esta historia y ya ha puesto en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dos escritos. En uno de ellos solicitada que la cartulina amarilla que vio Diakhaby sea retirada para que no compute como tal. El otro comunicado apuntaba a una intervención de oficio del Comité de Integridad de la RFEF, que, como ya se sabe, ha derivado su informe a Competición.

Hay que tener presentes que desde la RFEF y LaLiga se mantienen firmes en la presunción de inocencia, aunque la gravedad de los hechos denunciados por el valencianista ha obligado a tomar cartas en el asunto en forma de una profunda investigación.

La última pata de todo este conflicto llega por parte de los jurídicos de Cala y del Cádiz CF. El defensa indicó en su rueda de prensa que iba a denunciar al presidente del Valencia y todo al que había atentado contra su nombre y honor. Los Tribunales tendrán la última palabra si no aparece la prueba que busca el Valencia y que, según palabras de Cala, no debe existir.