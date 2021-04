"Hay dos opciones: Se lo ha inventado o ha entendido lo que cree que ha escuchado"

Muchas vueltas le viene dando Juan Cala a lo que se montó antes de la media hora inicial en el Cádiz-Valencia (2-1). Todo ese análisis posterior le permite sacar conclusiones y tratar de dar con una postura con algo de lógica a todo lo que se formó.

"Creo que buscan la segunda tarjeta cuando el jugador se viene hacia mí, pero el árbitro le echa amarilla a él. Aquí hay dos víctimas. Uno que es acusado y otro que dice que es víctima de un insulto racista. Que nos metan solos en un vestuario con el árbitro y solucionamos todo. Lo que ha pasado es un circo", se ha lamentado el defensor del Cádiz CF.

Han pasado casi dos días y el futbolista del conjunto amarillo no entiende la postura de Mouctar Diakhaby. "No sé el motivo por el que actúa así. No sé si lo ha interpretado mal. Yo lo intento calmar, haciéndole ver que yo no he dicho eso. A partir de ahí no sé que pasa. Vi el espectáculo y todo lo que se formó".

Cala sitúa lo sucedido en el escenario real para que ayude a sacar conclusiones. "Estamos en un fútbol sin público desde hace un año, desgraciadamente. Hay 20 ó 25 cámaras en el campo, no sé cuántos micrófonos, están los jugadores, los árbitros... Cuando dice que recibe un insulto nadie se entera ni nadie dice lo que se habla que se ha oído". El lamento y el pesar del jugador del Cádiz CF es profundo cuando indica que "todo vale en este país y todo no puede valer para ganar un puñado de votos". "Eso es lo que me parece", ha agregado sobre la postura adoptada por algunos políticos.

A Cala se le cuestiona de nuevo por su papel en el césped, por la posibilidad de acercarse al jugador del Valencia. "¿Cómo me voy a poner en contacto si me están acusando? En dos ocasiones lo tranquilizo en el campo y nadie del Valencia se dirige a mí". Y recuerda que "tengo una tarjeta amarilla y podía llevarme la segunda". "No esperaba que fuese a pasar eso. Estoy en estado de shock". Y hablar con él en la grada cuando ambos fueron sustituidos. "¿Hubiera mejorado en la grada decirle algo allí? Se hubieran interpuesto 25 personas por delante y no hubiera ayudado en nada" En este punto, llega a su conclusión casi definitiva. "Hay dos opciones: Se lo ha inventado o ha entendido lo que cree que ha escuchado. Por eso cuando viene hacia mí le explico que yo no he dicho eso. Es Gabriel Paulista el que lo dice a la cámara. Luego todo es un circo". Y lanza su reflexión final al entorno más duro contra él: "Si es así me reúnes con él y me explicas lo que dices que te he dicho".