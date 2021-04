Cala apoya un protocolo para los insultos racistas

La intervención del futbolista del Cádiz CF deja detalles llamativos y aspectos que él ha sacado a relucir para mostrar su comportamiento después de tantos años como profesional del fútbol.

En la rueda de prensa se le ha preguntado por algún pique anterior con el jugador del Valencia o con otros compañeros. "Son lances del juego, ni lo recuerdo. He tenido miles de lances con todo tipo de delanteros. Es normal, pero pasar esa línea roja es ilógico. Estamos convirtiendo el fútbol en un circo. Todo es demagogia pura, aprovechamos lo que sea para convertir el fútbol en... mejor me callo", ha zanjado mordiéndose la lengua.

Hay dos aspectos que tiene sobre la mesa: acudir a los Tribunales y el orgullo por tantas muestras de cariño y respaldo que ha ido recibiendo. "Emprenderé acciones legales contra todas las personas que están jugando con mi imagen y mi honor", añadiendo en presencia de sus compañeros, técnicos y dirigentes que "estoy muy emocionado porque desde que pasó he recibido 500 ó 600 llamadas de ex compañeros, entrenadores dirigentes, empresarios, amigos... Estoy muy contento de estar en la familia en la que estoy", ha dicho al referirse al Cádiz CF. "Me han apoyado en un momento complicado porque he sido el punto de mira de un linchamiento".

Prefiere no destacar una llamada o un mensaje dentro de todos los que les ha llegado. "Sería injusto enumerar uno porque sería injusto para el resto. He estado en muchos equipos y muchos ex compañeros me han escrito. Ningún compañero en mi carrera me puede acusar de lo que se me acusa. A ver si hay algún compañero que me pueda acusar de lo que se me acusa".

Otra cuestión ha apuntado al protocolo para estos casos, ante lo que el futbolista del Cádiz CF ha sido muy contundente. "No tengo ni idea el protocolo que existe. Si se reclama un protocolo para insultos racistas, aquí está mi apoyo. Pero siempre con pruebas. Estoy a favor de reclamar la lucha por el racismo. Para mí no existe racismo dentro el fútbol español. Si hay que hacer un protocolo, pues que se cree", ha recalcado Juan Cala.