Cervera: "El Betis es mejor que nosotros, pero tiene que ganarnos"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el jueves 19 de agosto sus impresiones previas al encuentro frente al Betis de la segunda jornada de Liga que se disputa el viernes en el estadio Benito Villamarín.

"Cuando se juega un partido un viernes es una semana corta, entrenas de modo diferente. Seguimos trabajando, estudiando a los rivales, la Liga acaba de empezar y tienes poca información. Debemos intentar sacar resultados, que es lo importante, y tratar de ponernos en una zona más o menos cómoda", explicó Cervera.

Preguntado por el Betis, indicó que el conjunto sevillano y su entrenador, Manuel Pellegrini, "son muy reconocibles. El rival tiene bajas importantes y quizás, como todos, no tiene que el equipo que quisiera sacar. Pero cuando juega con Canales de mediocentro, Fekir de mediapunta, con un mediocentro de central, va a intentar mantener la pelota y desbordarte con la posesión. Tiene jugadores definitivos como Borja Iglesias, Rodri, Fekir, Canales... Juega al fútbol académicamente bien e intentan ganar de esa manera".

El Cádiz CF también afronta el duelo andaluz con bajas. "No tenemos a José Mari, Arzamendia, Nano, Iván Alejo y Garrido", contó el técnico antes de referirse a la situación de Alberto Perea. Confirmó que el manchego no pasa por el quirófano. "Tiene un problema en la rodilla, de momento vamos a intentar jugar con ese problema, que no le impida jugar. Se ha decidido así desde el cuerpo médico. Se trata de ir cuidándolo y de que esté en disposición de poder jugar".

La visita al Betis trae el recuerdo del encuentro de Copa que ganó el Cádiz CF. "Parecido a aquel 3-5 no lo imagino ni espero", dijo Cervera a modo de dosis de realidad. Y destacó las cualidades del adversario.

Y es que el Betis, "por su calidad, si te marca pronto y se siente cómodo te va a ganar bien, pero si el partido se le hace incómodo tendremos alguna posibilidad de hacerle daño".

Cervera lo tiene claro: "Ellos son mejores que nosotros, pero tienen que ganarnos. Con nuestras armas armas hemos ganado este tipo de partidos".