Cervera cuenta la importancia de Álex Fernández en el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 19 de marzo por las prestaciones que está ofreciendo Alberto Perea durante la presente temporada. El técnico alabó el rendimiento del albaceteño pero además se refirió a Leo Messi y también Álex Fernández, que salió muy bien parado de las declaraciones realizadas por el míster.

"Álex para mí es un jugador extraordinario", aseguró Cervera antes de exponer una de las razones de la alta valoración que tiene del 8 del conjunto amarillo: "Lo pongo donde yo quiera y sé que va a cumplir".

Cervera aprecia la evolución que ha experimentado el madrileño y sobre todo valora la capacidad de adaptación que ha demostrado en beneficio del equipo. "Antes cuando lo cambiaba de sitio decía que era a él siempre a quien le tocaba, y ahora ha jugado hasta de latera derecho", contó el técnico.

El preparador cadista dijo algo más en tono de alabanza a Álex Fernández: "Él se ha ido convenciendo de que es muy importante para el equipo". Cervera lo considera un jugador que desempeña un rol relevante, además de ser el especialista en el lanzamiento de los penaltis (ha marcado los dos que ha tirado esta campaña).

Cervera se refirió a Perea y Álex y también a la la forma de jugar al fútbol del Cádiz CF. "En general hay una tendencia a hablar del juego de posesión y del que hacemos nosotros, como si no nosotros no quisiéramos el balón".

El entrenador expuso el motivo por el que emplea ese sistema de juego y no otro: "No tenemos futbolistas para jugar de otra manera, si lo hacemos de otra forma nos meten tres o cuatro goles en cada partido".

No se escondió Cervera y señaló que en el futuro, no esta temporada, habrá que dar un giro. "El día de mañana habrá que cambiar algunas cosas, igual al entrenador. El día de mañana vendrá pero ahora no es posible por el entrenador, los jugadores".

Y es que ahora, el presente continuo es caminar paso a paso en lo que resta de temporada en busca de un objetivo que todos en el Cádiz CF tienen muy claro: la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

"Lo que queremos hacer posible es quedarnos en Primera y después que se disfrute ganando y en la manera de jugar", añadió Cervera. Pero el cambio de sistema forma parte del futuro. El Cádiz CF no se fija en otra meta que no pase por la salvación.