Calidad y cantidad

El centro del campo del Cádiz esta temporada es cualquier cosa menos una línea claramente definida y en la que apenas se observan cambios. De hecho, Álvaro Cervera ha utilizado ya siete combinaciones distintas de inicio en lo que va de curso para conformar su zona ancha, ya sea con un doble pivote o con un trivote, una sala de máquinas en la que como titulares han acaparado protagonismo José Mari, Álex Fernández, Garrido y Edu Ramos.

Hasta la fecha, la combinación más usada por el entrenador ha sido la del trivote compuesto por José Mari, Garrido y Álex Fernández, que han coincidido como titulares en siete ocasiones con un saldo de tres victorias, sobre Elche (5-1), Rayo Majadahonda (1-0) y Deportivo de La Coruña (3-0); un empate, con el Sporting (0-0), y tres derrotas, ante el Extremadura (2-1), Málaga (1-0) y Osasuna (2-1).

Con José Mari y Edu, la última dupla, dos éxitos en dos duelos; con Álex junto a ellos no se gana

Lo cierto, en cualquier caso, es que la presencia al mismo tiempo del roteño, el malagueño y el madrileño no suponía en la práctica la de un trivote tal cual, no en vano Álex ha desempeñado en numerosas oportunidades, junto a estos o acompañando a otros, funciones más propias de mediapunta e incluso de interior, cayendo a una y otra banda.

La segunda combinación más repetida por el técnico la componen dos de los tres ya citados, José Mari y Álex, que han estado como tándem desde el pitido inicial en cinco encuentros, con un bagaje de dos triunfos, frente a Almería (1-0) y Nástic (2-3) y tres igualadas, con Numancia (1-1), Oviedo (1-1) y Nástic (1-1).

En tercer lugar, las opciones más empleadas por Cervera para la sala de máquinas son, en cuatro ocasiones cada una de ellas José Mari-Edu-Álex y José Mari-Garrido. Con el trivote, o falso trivote porque la polivalencia del madrileño le ha permitido situarse en más demarcaciones durante un mismo compromiso, dos empates, ante Granada (0-0) y Almería (0-0) y dos derrotas, con Mallorca (1-0) y Tenerife (1-0). Con el doble pivote, tres triunfos, sobre Reus (2-0), Córdoba (1-3) y Las Palmas (4-1) y un revés, frente a Oviedo (2-1).

Continuando con las diversas variantes en la presente campaña para el centro del campo, el máximo responsable de la plantilla cadista ha sacado de entrada en dos ocasiones tres dobles pivotes diferentes. El formado por Álex y Edu intervino en el empate en Albacete (1-1) y en la derrota con el Alcorcón (0-2); el de Álex con Garrido, en el triunfo en Zaragoza (0-1) y las tablas con el Mallorca (1-1), y el de José Mari con Edu, en los triunfos caseros sobre Tenerife (2-0) y Albacete (1-0).

Por último, el trivote integrado por Garrido, Edu y Álex formó en la alineación que saltó al Ángel Carro, un triunfo (1-2) que a la postre resultó el arranque de una extraordinaria racha que alejó al cuadro gaditano de las posiciones de descenso para llevarlo hasta la zona noble. Y el doble pivote de Garrido y Edu fue la apuesta de Cervera más recientemente en la visita al Alcorcón, en donde también se puso fin a una mala dinámica de resultados (1-2).

Analizando los números de todos los componentes de la plantilla que actúan en la zona ancha puede observarse que Álex es el que más minutos acumula sobre el césped, con 1.916 distribuidos entre 27 partidos, 21 de ellos en el once. El segundo es José Mari, con 1.900 en 24 partidos, 22 como titular. El tercero, Garrido, con 1.355 en 16 partidos, 15 saliendo desde el principio. Y el cuarto, Edu, con 1.038 en 16 partidos, 12 en el once y en dos de ellos actuando como central debido a las circunstancias, en el Ramón de Carranza ante el Nástic y en Almendralejo frente al Extremadura, cuando coincidió desde el principio con José Mari, Álex y Garrido.

Minutos bastante repartidos en una posición mejor cubierta que nunca antes en el Cádiz de Cervera, hasta tal punto que un fichaje del verano como Karim Azamoum apenas pudo contribuir con 30 minutos en tres partidos, siempre saliendo desde el banquillo, y el prometedor canterano Sergio González sólo ha podido aportar 13 minutos en un partido, también saliendo sustituyendo a un compañero.

El estudio de las combinaciones en el medio campo arroja igualmente algún que otro dato curioso. Por ejemplo, el doble pivote formado por José Mari y Álex en el titular no conoce la derrota después de cinco encuentros, lo mismo que el tándem Álex-Garrido en dos partidos. En cambio, si a este dúo se une Edu el resultado depara que nunca se ha ganado en cuatro duelos. Tampoco ha vencido Álex junto a Edu. Por el contrario, únicamente conocen el triunfo los doble pivote integrados por José Mari y Edu, y Garrido y Edu, así como el trivote compuesto por Garrido, Edu y Álex.

Datos, sin más, en una semana en la que el técnico a buen seguro anda dándole vueltas a la cabeza para acertar con la combinación para el desplazamiento a Elche, sobre todo considerando que Garrido parece baja segura, José Mari anda renqueante y Álex se reivindicó como los grandes futbolistas en la menos de media hora de que dispuso en la última cita liguera.