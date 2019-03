La filosofía del partido a partido

Rober Correa atendió este mediodía a los medios de información en la sala de prensa de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal para hablar del momento actual del Cádiz y de la próxima visita a uno de sus ex equipos, el Elche. El defensa, fijo para Álvaro Cervera desde los primeros compases de la temporada, comparte el discurso del club en cuanto a prudencia y moderado optimismo. Hay que ir paso a paso.

"El equipo lleva varias victorias consecutivas, creo que está haciendo las cosas muy bien. Concedemos muy poco a los rivales y les hacemos bastante daño, aunque el otro día nos faltó el último pase que nos habría dado una victoria más cómoda".

Gracias a los refuerzos del mercado de invierno, el equipo apenas se resiente cuando se producen bajas. "Han venido jugadores que pueden salir de inicio y son muy buenos, al final esto te da un nivel competitivo en los entrenamientos y en los partidos, por lo que cuando falta uno casi no se nota. Eso te permite estar arriba y te da un plus para mantenerte con los mejores".

Con los 50 puntos como una realidad, al sumar ahora 47 pero tener ya en las alforjas los tres del Reus por la expulsión del club catalán, la permanencia es un hecho. ¿Y ahora, qué? "Lo más bonito es disfrutar de esos 50 puntos porque la Segunda cada vez es más difícil y faltando tres meses o así ya nos hemos salvado. A partir de ahora hay que pelear, partido a partido, como dice el Cholo en el Atlético, que lo dice por algo, porque cuando te desvías del siguiente partido cometes un error. Tenemos que competir, ponérselo difícil a los rivales. Si llega, será precioso luchar por el 'play-off' e intentar subir".

Toca disfrutar del buen momento, aunque el curso también ha deparado otros no tan buenos. "Los buenos hay que disfrutarlos y los malos llevarlos bien para salir de ellos. Me siento un privilegiado de hacer lo que me gusta, en un club como el Cádiz que va creciendo día a día, pasito a pasito, no con grandes pasos para no llevarse una hostia".

En opinión del lateral derecho, la mejoría del conjunto amarillo obedece a un cúmulo de circunstancias. "Al final somos un equipo complejo, los rivales no quieren enfrentarse con nosotros porque saben a qué jugamos pero no saben contrarrestarlo. Nos faltaba gente como Jairo, Sergio Sánchez... Cuando llegan hay que acoplarse, pero una vez que lo han hecho, ven que el estilo da frutos y se nota".

En el caso de Machís, sin duda un refuerzo de mucho nivel. "A Darwin lo sufrimos el año pasado, que nos quitó el 'play-off', pero es un gran jugador en esta categoría, nos da un plus en ataque y encima tiene gol; puede coger el balón en tres cuartos y plantarse solo. Además, también está cumpliendo en defensa".

Este sábado toca visita al Elche, ex equipo de Correa. "No sé cómo me recibirán. Le tengo cariño y respeto, es un gran club, con una estructura enorme, como el Cádiz, y hay mucha gente que me ha tratado muy bien. Aunque intentaremos llevarnos los tres puntos, les deseo lo mejor a partir del domingo. Creo que se van a salvar con holgura".

Los alicantinos no cuentan ya con Sory y eso puede haberles debilitado arriba. El pacense no lo ve tan claro. "Bueno, también han llegado refuerzos. Tienen gente que busca el uno contra uno y son muy serios en defensa, y juegan desde la humildad y ganándoselo todo en el campo".

Como buen extremeño, se confiesa apasionado del Carnaval de Cádiz. "Lo he disfrutado con la familia, también con mi chica; en Badajoz se sigue mucho y el sábado lo celebramos como chavales que somos, pero desde el lunes ya estoy pensando sólo en el Elche".