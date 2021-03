Cala: "O te adaptas a ese sistema de club que tiene el Cádiz o estás perdido"

El central lebrijano Juan Torres Ruiz, más conocido como Juan Cala, charló en Cádiz CF TV sobre diferentes aspectos del equipo y también en el plano personal, ya que ha superado la cifra de 50 partidos defendiendo la camiseta amarilla en su segundo año en este club.

El equipo

"Creo que estamos cumpliendo con el objetivo. Si echo la vista atrás todos recordamos el partido de liga ante Osasuna, que parecía que estábamos ya en Segunda porque fueron superiores. Los comentarios en torno al equipo era que no valía para Primera. Nosotros, cuando se nos ponen las cosas complicadas, nos unimos porque somos una gran familia. Entramos de una manera, pero a rasgos generales estamos bien".

Unión

"Desde los más viejos del lugar como Cifuentes, Garrido, José Mari, Salvi, los fisios, el presidente o dirección deportiva, cuando llega alguien nuevo te empapa de lo que es el Cádiz CF, de cómo se juega. O te adaptas a ese sistema de club que tiene el Cádiz o estás perdido y acabarás saliendo de la disciplina. Es bueno porque tenemos una identidad propia, una forma de jugar muy peculiar. Cuando llegué no entendía muchas cosas que pasan antes de un calentamiento, antes de un partido, no se le mete tanta presión al equipo y el buen rollo hace que demos lo mejor de nosotros mismos. Eso conforma una gran unión. Cuando alguien lo pasa mal se le intenta ayudar, no se le aparta del grupo. Si quiere recibir grupo, se le mete en el grupo y se le ayuda. Siempre hay conflictos en un grupo tan amplio, pero siempre se ha resuelto bien, apoyándonos. Lo metemos en el rebaño para tirar todos juntos adelante".

Adaptación a LaLiga Santander

"Le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca al juego, le hemos buscado vueltas para adaptarnos a la categoría sin perder nuestra esencia. El año que viene nos encontraremos otras dificultades si seguimos en Primera. Nos sirvió ese palo ante Osasuna porque nos dio un golpe de realidad. Ahí supimos que teníamos que adaptarnos a las circunstancias. El partido ante el Athletic también nos sirvió como golpe para que no nos equivoquemos de camino".

Feliz en Cádiz

"Estoy muy feliz en Cádiz desde que llegué. Como todos los que estamos aquí también he sufrido cambios personales y el Cádiz CF me ha ayudado, me ha acogido como familia. Fuera del fútbol tenemos nuestros problemas personales, parejas, niños, familiares con alguna enfermedad, separaciones, etc. Pasan cosas como en cualquier grupo, como cualquier empresa. He vivido esa parte de esta familia. He sido muy feliz, he vivido momentos malos y se me ha ayudado este grupo".

La lucha no se negocia

"El míster sacó esa frase en una rueda de prensa y es un ADN. En todos los equipos hay una frase que en algún momento se dijo y queda para siempre. Aquí se ha quedado “La lucha no se negocia”. Queda muy claro cuando llegas que aquí no se va a negociar nada en ningún momento y tienes que dar el 200 % para estar en la plantilla. Ha calado muy profundo, nos sirve como lema y va a seguir muchos años en el Cádiz CF".

Papel en el vestuario

"Soy uno más He intentado adaptarme a la filosofía que había aquí. Me daba igual lo que conocía. Quise respetar a todo el mundo en la posición y los años que llevan aquí. Si las cosas se hacen de una forma no tienes que cambiarlas por mucho que sepas. Soy una persona muy comunicadora, muy extrovertida, me gusta compartir mi experiencia, que me cuenten las cosas, intento ayudar a todo el que quiere y me siento muy querido en el vestuario. Soy centro de muchas bromas porque lo permito, al meter bromas soy centro de otras y tienes que aguantarlas, claro".

El grupo

"Cuando ha habido momentos malos pues se ha aportado tranquilidad y en otros hemos tenido que llamar al orden. Ha habido momentos durante la temporada como después del Athletic que nos reunimos y que cada uno diera su opinión. No estábamos siendo el Cádiz que éramos y eso quedó aquí, no salió, no se exteriorizó. Hemos vuelto al Cádiz CF que queremos. Todo el mundo tiene una opinión propia y la llevamos a una bolsa común. Debemos tener un equilibrio de tranquilidad".

Estancia en Cádiz

"Desde que llegué he caído de pie. Cuando se anunció el fichaje hubo momentos de dudas por mi amistad con el presidente. La larga duración del contrato también, que parecía que tenía 35 años pero yo tenía 29. En un Trofeo Carranza la gente vio que no venía a retirarme. Cuando alguien viene con más edad parece que viene a retirarse, pero yo quise demostrar en el campo que venía a aportar. Vine a defender el escudo de este club. Se disiparon dudas. Creo que ha habido momentos malos, pero tampoco los recuerdo, recuerdo los grandes momentos que he vivido en este club. Ascendí, estamos cumpliendo el objetivo, he metido algún gol bonito de recordar. Ha habido partidos malos, pero creo que el balance es positivo pienso yo. Estoy muy contento con mi rendimiento aquí".

Más de 50 partidos

"Es el segundo equipo con el que más he jugado porque al estar en tantos equipos no he logrado tantos partidos con un mismo club. He sido un futbolista que igual se ha movido más de la cuenta y Cádiz me está dando esa estabilidad. Ojalá Cádiz se convierta el equipo donde más he defendido una camiseta. De chico siempre eres de un club, pero luego te conviertes al equipo donde eres feliz. No sabía que iba a ser tan feliz en este equipo. Simpatía por el Cádiz siempre tuve, pero es imposible que yo no me vaya de aquí sin ser del Cádiz. Algún día me tendré que retirar, pero me sentiré un cadista más porque lo he vivido desde dentro. Ojalá los cuatro años que me queden de fútbol sean en Primera y con el Cádiz CF. Sería muy feliz".

Negredo

"Cuando coincidí con él en el Sevilla yo era mucho más joven. Nuestras carreras han cambiado. Tengo más experiencia ahora y él también. Me ha hecho mucha ilusión reencontrarme con él, que nuestra esencia no ha cambiado, que nos seguimos metiendo caña, pero claro yo antes no le metía mucha caña porque era el capitán del Sevilla. En el vestuario no le llevaba la contraria, ahora me permito el lujo de meterme con él por la amistad que tenemos. Me ha hecho ilusión que nuestros últimos años de fútbol los echemos de fútbol".

Alma y el Cala empresario

"A partir de las tres de la tarde tengo mi despacho en Lebrija. Alma es un proyecto que va a cumplir cuatro años. Le pusimos el nombre de mi hija y es un centro más de alto rendimiento. Tenemos fisio, pádel, fútbol, academias. Es un mastodonte que hemos creado en Lebrija, da muchos puestos de trabajo, mueve diferentes tipos de actividades. Ahora lo hemos pasado mal por la pandemia, pero estamos intentando salvar todos los puestos de trabajo reorganizándolo para seguir creciendo. Los que hemos elegido para trabajar además de la familia son como familiares y se han adaptado bien. Un trozo de la empresa es de ellos. Tendré situaciones desagradables con trabajadores, pero por ahora estoy muy contento con todos los que tenemos porque es difícil llevar un grupo de trabajadores igual que es difícil llevar un grupo de gente. Tengo mis problemas por la mañana y por la tarde, y también mis satisfacciones. Ambos trabajos me ayudan a mantener un equilibrio. La gente cree que una cosa me puede entretener de la otra, pero a mí cada mundo me libera del otro".

Álvaro Cervera

"Yo siempre cuento lo mismo. Cuando ficho aquí, el míster me dejó un poco desconcertado porque cuando me lo presentaron dijo "otro central”, y me quedé pensando que no me quería. Estaba en Barbate, mi padre me preguntó y le dije que yo creía que iba a jugar menos que el suplente de Benji. Al día siguiente no me dio ni los buenos días. No había tenido buenas experiencias con otros jugadores mayores que habían venido y estaba en cuarentena. Luego me quitó la cuarentena y ya tuve una relación especial con él, igual que tiene con otros jugadores. Cuando le quitas la careta de serio, introvertido, es una persona entrañable. He visto el cambio y lo está sacando un poco más porque necesitamos ese toque de humor que tiene. Esa forma de decir las cosas. Tiene sus peculiaridades que al vestuario le viene bien. Da libertad al jugador dentro del orden y por eso se vive así de bien en este vestuario. Hay una comunión muy buena entre jugadores y técnico".

"Necesitamos a la afición. Se tiene que escuchar a la gente en la grada, echo de menos hasta que me insulten. Ojalá pronto haya gente en las gradas"

La afición

"El fútbol es de los aficionados y quien quiera vender lo contrario se está equivocando. El fútbol ha mejorado en lo profesional porque está mucho mejor organizado, al César lo que es del César. Desde que LaLiga puso el pie en pared en cuanto a tema económico, todo está mejor organizado y se está explotando mejor, quien diga lo contrario se equivoca o está mintiendo. En Primera y Segunda ya no se hacen huelgas por impago. Ahora nos toca actuar con clubes de Segunda B. Hay que cuidar a los aficionados porque el fútbol es de ellos, su devoción son el motor de este deporte. Necesitamos a la afición. Se tiene que escuchar a la gente en la grada, echo de menos hasta que me insulten desde la grada. Ojalá pronto haya gente en las gradas".

Mensaje a los cadistas

"Que confíen en el equipo. Ha habido momentos de dudas, pero siempre volvemos, siempre resurgimos. Todos los que formamos parte de este club defendemos los intereses del Cádiz CF de la mejor manera y de la forma más honrada. Habrá equipos con más calidad, pero como grupo somos unos fenómenos. Hemos logrado una comunión impresionante. Que nunca duden de este grupo, que va a cumplir el objetivo. Que no se eche en cuenta a voces externas que tienen que vivir de la crítica, que se fijen en los que estamos en el campo que vamos a defender el Cádiz como nadie, lo vamos a defender como ellos lo hacían animando en la grada. Haciéndolo así es muy difícil que no se cumpla el objetivo".