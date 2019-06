Manuel Vizcaíno ha tenido hoy una de esas actuaciones verbales para defender su proyecto y el entrenador que lo va a liderar. El presidente ha señalado a Álvaro Cervera como el técnico que va a llevar a la élite al equipo amarillo. Apuesta a ganador con el responsable del banquillo y con los planes que tienen en mente para confeccionar una plantilla competitiva.

Vizcaíno es un hombre fácil para agradar el oído de un cadismo que, en buena parte, desconfía de lo que está por llegar. El máximo dirigente, en el transcurso de la campaña de abonados, expuso la situación real de la entidad en el aspecto económico, que va de la mano con el deportivo. "Hemos saneado casi al 100% la economía del club y eso nos permite tener una situación holgada para conseguir una plantilla para intentar conseguir los mayores logros deportivos".

El sevillano ha aprovechado para recordar que "los clubes están controlados, hay unos límites en función de unos parámetros y vamos a tener sin ninguna venta un límite parecido al de la temporada anterior", tal y como ya desveló Óscar Arias en su comparecencia la semana pasada. "Este año se incluye la venta de Manu Vallejo y la anterior la de Álvaro (García). La competitividad nos permitirá estar a un nivel superior, aunque no hay que olvidar que será un liga muy competitiva, parecida al del año pasado e intentaremos mejorar".

Del mismo modo, aclaró los motivos por los que se mantiene el límite salarial a pesar de la operación de Vallejo. "No se puede hacer la cuenta de vieja". "No todo lo que vende sube el límite porque hay una deuda que pagar. Como este año hemos vuelto a sanear, eso permite tener el club sano y permite crecer", agregando que "volvemos a invertir en el estadio, en la ciudad deportiva, en el césped…". "No podemos gastarlo todo, queremos que el nivel del club se mantenga".

Después de confirmar que ya se habían ejecutado las cláusulas por Aridane -el ingreso de 500.000 euros por el ascenso del Osasuna- y por Aitor García -la cesión con compra del Sporting de Gijón, por 1 millón de euros-, elogió con una defensa clara la figura del entrenador. "El Cádiz va a subir a Primera con Cervera", por lo que trata de apaciguar las críticas que todavía revolotean sobre el entrenado por lo sucedido esta temporada.