El Cádiz CF y el coronavirus: se cumplen cinco jornadas sin fútbol

Un nuevo fin de semana sin fútbol. Y lo que queda. El Cádiz CF tenía que haberse medido al Club Deportivo Tenerife el 11-12 de abril en el choque de la 36ª jornada de Liga, pero una vez más no pudo ser. El coronavirus golpea con fuerza y el estado de alarma impide la actividad competitiva. La salud es lo primero y de momento no hay fecha la vuelta. Se baraja la posibilidad del mes del junio

El campeonato acumula ya cinco jornadas de retraso, todas con el aliciente de la batalla del ascenso a Primera División en la que está inmerso el conjunto entrenado por Álvaro Cervera. Y cada una con sus particularidades que no hacían sino aumentar el interés. No hay fútbol, los jugadores se entrenan en solitario en sus domicilios y habrá reducción salarial en el club anunciada por el presidente, Manuel Vizcaíno.

El duelo frente al Tenerife que debía haberse librado en el estadio Carranza se presentaba con la máxima expectación. Dos escuadras que no hace mucho tiempo rivalizaron por el salto a la élite (aquella eliminatoria del play-off que se llevaron los chicharreros en la temporada 2016/17) y que ahora pelean por objetivos dispares. Los gaditanos miran de frente a Primera y los canarios tratan de asegurar la permanencia lo antes posible.

Y como aderezo, tres delanteros cadistas con pasado chicharrero: Choco Lozano, Nano Mesa y Filip Malbasic, este último cedido por el Tenerife hasta final de curso. Y algo más: en el cuadro insular ejerce el cargo de director deportivo Juan Carlos Cordero, su primer trabajo después de dejar de pertenecer al Cádiz CF.

Antes del partido no jugado ante los isleños, no se disputó el encuentro contra el Huesca de la 35ª jornada. Un envite con el máximo atractivo entre dos conjuntos metidos de lleno en la contienda por el ascenso. Salir indemne de El Alcoraz hubiese dado la oportunidad a los de Cervera de dar un paso más en la dirección que mantiene desde el comienzo del campeonato.

El desafío en tierra oscense era mayúsculo frente a uno de los grandes favoritos. La ventaja de los amarillos sobre los azulgranas en el momento de la interrupción de la Liga era de seis puntos (56 frente a 50).

Antes había quedado atrás un partido en casa importante para tomar la temperatura de un Cádiz CF que el 29 de marzo debía haber recibido al Alcorcón (34ª jornada). El interés de la cita no ofrecía dudas. El equipo amarillo iba a tener enfrente al primer equipo que le derrotó esta campaña, que le infligió la derrota más abultada con aquel 3-0 en Santo Domingo en los albores de la primera vuelta.

Y además el Alcorcón tenía posibilidades de comparecer en el Carranza como el único equipo que no había perdido como visitante en el caso de puntuar en el terreno del Zaragoza, su última salida antes de pisar el césped del santuario cadista.

No estaba exenta de interés la visita que el Cádiz CF tenía programada a Los Pajaritos el sábado 21 de marzo. Pero no se desplazó el conjunto amarillo por motivos de sobra conocidos. La 33ª jornada era la segunda que no se desarrollaba tras el aplazamiento de la competición.

Le tocaba a los andaluces enfrentarse al Numancia, el primer contrincante que logró el triunfo en el estadio Carranza con aquel sorprendente 2-4 en el choque que clausuró la primera vuelta y también el año 2019. El desafío no era otro que salir vivo de Soria para continuar instalado una semana más en las plazas de ascenso directo.

Y el primer partido no jugado (la 32ª jornada) fue contra el Rayo Vallecano aquel 15 de marzo en el que se detuvo el balón. El Cádiz CF, líder, pretendía hacer bueno el empate (1-1) cosechado en Lugo en inferioridad numérica (expulsión de Alberto Cifuentes) en el regreso a su feudo.

Iba a ser la primera titularidad en Liga de David Gil y la primera vez que volvía Álvaro García tras su traspaso al conjunto madrileño. Desde entonces la Liga se convierte en una asignatura pendiente de la seguridad. Cuando sea posible, si el calendario no cambia, el equipo del barrio de Vallecas será el primer adversario del Cádiz CF en retomado camino del ascenso. La cuestión es cuándo.