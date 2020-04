El Cádiz CF recuerda el aniversario del estreno de Pepe Mejías

Está considerado por muchos como el mejor futbolista que ha dado la cantera del Cádiz CF. Por eso el club se hace eco de un aniversario que no pasa por alto. El 9 de abril de 2020 se cumplieron 42 años del estreno de Pepe Mejías en un partido oficial con el equipo amarillo.

Lo hizo con 19 años en un Cádiz-Espanyol disputado en Jerez. Era la primera temporada del Cádiz CF en la máxima categoría del fútbol español y Mariano Moreno le hizo debutar cuando el equipo estaba hundido en la clasificación. Con pie y medio en Segunda División, el entrenador dio la oportunidad la que entonces era una promesa que no tardó en consagrarse.

Fue estrenarse y ya no moverse del equipo hasta que dio el salto al Real Zaragoza y después militó en el Real Murcia y el Rayo Vallecano antes de regresar al Cádiz CF para terminar su carrera en el Elche.

Aquel encuentro contra el cuadro catalán fue el principio de una larga trayectoria que le sitúa como el cuarto futbolista con más partidos jugados en la historia del club: 314, sólo por detrás de Raúl López (402), José Manuel Barla (343) y Chico Linares (333).

Y además es el tercer máximo goleador del Cádiz CF con 68 tantos, uno menos que Mágico González (69) y cuatro por debajo de Paco Baena (72), el más anotador.

Pepe Mejías está considerado una leyenda cadista y su nombre encabeza una de las puertas del estadio Carranza desde febrero de 2019 para que la unión con el equipo de sus amores sea perpetua.

El Cádiz CF se hizo eco del aniversario del debut del hermano mayor de los Mejías y lo hizo con el testimonio de tres personas que asistieron a sus primeros pasos en el primer equipo: los ex futbolistas Manolo López y Mané, compañeros en aquella época, y el periodista Rodrigo Mateos.

Manolo López, de la misma quinta que Pepe, recuerda que "terminamos en juveniles en 1977 y tuvimos una pequeña etapa en el Cádiz B antes de que nos cedieran al Jerez Industrial, que estaba en Tercera División".

El ex jugador Manolo López, el periodista de RNE, Rodrigo Mateos, y Mané (ex jugador) hablan sobre el debut de Pepe Mejías con el Cádiz: pic.twitter.com/TfqiJiS8PB — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 9, 2020

López recuerda que "recién salidos de juveniles pasamos a Tercera, que era como la Segunda B de ahora, fortísima. Allí estábamos los dos, seguíamos siendo los enanos de los equipos porque teníamos 18 años, los dos éramos extremos y estábamos bien considerados".

Aquella estancia en el Jerez Industrial "fue el año del trampolín de Pepe porque a mitad de temporada pasó a jugar en Primera con el Cádiz CF. Debutó en un partido contra el Espanyol que se jugó en Jerez y se perdió 2-4".

Ese encuentro "para él supuso llegar al primer equipo y para mí fue una experiencia empezar en Tercera en aquella época con 18 años, fue un mérito y de lo que mejor que nos pudo pasar", remata López.

Rodrigo Mateos no olvida el debut de Pepe Mejías. "La primera vez que jugó en el Cádiz CF fue de extremo derecho con el 7, lo sacó Mariano Moreno", explica mientras rememora las cualidades del futbolista. "No era el más veloz pero se iba siempre, no era el más habilidoso en el regate en corto pero siempre dejaba a su par atrás, y luego ese cambio de ritmo precioso a los centrales los traía locos".

Mané conserva en su memoria los comienzos de Pepe Mejías. "Empezó de manera fulgurante, cada vez que salía era un espectáculo verle jugar".