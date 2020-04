Álvaro Giménez lo tiene claro: está deseando volver a jugar. Así lo reconoció el delantero del Cádiz CF durante la charla digital que mantuvo con aficionados. De momento la Liga sigue parada sin fecha de vuelta y es más que posible que los partidos se jueguen a puerta cerrada debido a la crisis del coronavirus.

"Por supuesto que hay ganas de volver, estamos en casa sin poder hacer lo que más nos gusta. Ojalá todo acabe cuanto antes y podamos hacer lo que mejor sabemos, que es jugar al fútbol”, manifestó el ariete.

Álvaro no ocultó la realidad actual en el día a día, que no está siendo fácil. "Es más incómodo entrenarse en casa. Hago lo que puedo en el balcón, se trata de intentar estar en forma para cuando esto empiece otra vez".

Estar en la misma forma que antes del aplazamiento es una misión imposible. "Es complicado porque no es lo mismo entrenar en el campo que cada día en casa. Cuando volvamos nadie estará igual que antes. Ahora hay que hacer lo que se pueda".

¿Y si no si no se puede acabar la temporada, cuál sería la solución? "No es cosa mía, el que decidirá será LaLiga o al que le toque, no es una pregunta para mí", indicó el atacante, el último jugador que se incorporó al Cádiz CF en el mercado de invierno.

"En cuanto tuve la opción no dejé pasar la oportunidad y decidí volver a España", explicó el delantero sobre su aterrizaje en el Cádiz procedente de Birmingham City. "Mi representante me dijo que estaba el Cádiz CF y no pregunté más. Hablé con compañeros que están en el Cádiz CF y me dijeron que hay un grupo increíble y que el presidente es muy cercano. Hay buen rollo con todos".

El problema de cambiar de equipo mitad de temporada es el poco tiempo que hay para la adaptación. "Cuando llegas a un equipo nuevo es complicado", admitió el artillero. "No tuve el tiempo que hace falta pero espero dar lo mejor que llevo dentro".

No es fácil tener minutos en la delantera del Cádiz CF. El futbolista recalcó que "la competencia es fundamental en un equipo. Somos cuatro delanteros y si te relajas otro te va a quitar el puesto".

Álvaro dedicó palabras de elogio a la hinchada cadista. "La afición en Inglaterra es brutal y cuando llegué a Cadiz me recordó a ella. Es impresionante, lo da todo", expuso antes de rememorar su estreno en el estadio Carranza: "la afición apretaba mucho, animaba y hacía que fuese una olla a presión. Es difícil que el rival gane aquí".

Preguntado si prefiere la Segunda División española o la inglesa, Álvaro Giménez, lo piensa antes de definirse: "No lo sé, es complicado, creo que española. Siempre digo que Inglaterra tiene mucha afición que aprieta, pero en calidad la Segunda en España está por encima".

Él ilicitano afirmó que Iza Carcelén e Iván Alejo son los compañeros con los que mejor se lleva, aunque resaltó que "es fácil llevarse bien con todos, el vestuario que hay es espectacular".

¿Su futuro podría pasar por quedarse en el Cádiz CF? Álvaro se siente a gusto y no dudó su respuesta: "¿por qué no quedarme en el Cádiz CF? Sería señal de que hemos ascendido".

El ariete regateó con habilidad una pregunta nada sencilla: ¿quién es el mejor del equipo? "No puedo decir uno solo. Somos un equipo, cada uno hace mejor al otro, hay que mirarlo colectivamente".

¿Lo que más le gusta de Cádiz? "El clima es increíble, menos el aire quizás. Las playas, los restaurantes… la ciudad me gusta, no es muy grande y lo tienes todo cerca".

El delantero confesó que el entrenador que más le ha marcado en su carrera ha sido Rubén Baraja. "Cada uno te enseña algo, pero Baraja me dio confianza para volver a sentirme futbolista después de llevar casi dos años sin jugar".