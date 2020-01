El Cádiz CF, incluido en la escabechina de Segunda A en la Copa del Rey

¿Interesa a los clubes de Segunda División A la Copa del Rey? La pregunta no tiene respuesta pero las cifras reflejan que no es un torneo hecho para la categoría de plata. El Cádiz CF quedó apartado de la competición en la segunda ronda tras caer en Logroño pero su eliminación no es un hecho aislado.

Siete conjuntos de Segunda A fueron eliminados en el segundo cruce. Además del Cádiz CF, cayeron el Albacete, Ponferradina, Las Palmas, Huesca y Deportivo de La Coruña, todos antes rivales de inferior categoría.

Y antes, en la ronda inicial de la Copa, se habían quedado en el camino nueve escuadras: Almería, Numancia, Alcorcón, Sporting de Gijón, Málaga, Real Oviedo, Extremadura, Lugo y Racing de Santander.

Sólo seis equipos del segundo escalón continúan con vida en el torneo copero: Rayo Vallecano, Elche, Real Zaragoza, Tenerife, Girona y Mirandés, este último visitante del estadio Carranza el miércoles de 15 enero en la 23ª jornada de Liga.

Los conjuntos de la categoría de plata quedan encajonados por el nuevo formato, que además les obliga a ejercer de visitantes en las rondas iniciales que se resuelven a partido único. Los de Primera División son superiores a los demás y los máximos favoritos (Real Madrid, Bacelona...) no entran en escena hasta los dieciseisavos de final.

Y los clubes de Segunda B y Tercera participan con el estímulo de enfrentarse a un rival de categoría superior y hacerlo además como local arropados por la afición.