Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, valoró la eliminación de su equipo en la Copa del Rey ante el Logroñés en Las Gaunas.

El técnico cadista manifestó que "ha sido un partido disputado en el que hemos hecho una buena primera parte, donde no hemos pasado agobios y nos hemos puesto por delante".

En la misma línea agregó que "en la segunda parte la cosa ha cambiado cuando ellos han puesto dos puntas y han estado más cerca del área. Cuando la cogíamos no hemos sido capaces de hacer daño a la contra y nos han empatado en el único disparo que han realizado a portería. Los penaltis ya son una ruleta".

Por otro lado, indicó que "el rival ha metido balones en nuestra área en la segunda mitad y hemos estado inquietos, pero sin grandes problemas. El gol nos llega en las cosas que suelen pasar en el fútbol. Hemos estado mejor en la primera que en la segunda mitad".

Le comentaron que el equipo pasa a estar centrado plenamente en LaLiga: "A mí no me gusta perder y no se sacan conclusiones buenas cuando no ganas. Más adelante veremos si esto es bueno". Agregó que "siempre veo cosas para tomar decisiones y tener datos, tanto positivos como negativos. Eso pasa siempre con un partido de fútbol".

Tuvo palabras para el rival y destacó que "va líder, tiene buen equipo y está en una buena trayectoria".