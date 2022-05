El Cádiz CF, obligado a hacer lo que no ha hecho en toda la temporada para lograr la salvación

El Cádiz CF afronta las dos últimas jornadas de Liga que se presentan decisivas en la constante pelea por la permanencia que lleva librando toda la temporada 2021/22.

El conjunto amarillo llega al esprint definitivo en un situación óptima aunque no lo tiene fácil. Está fuera de la zona de descenso en la 17ª posición con dos puntos de ventaja, aunque no tiene el más mínimo margen de error. Está obligado a ganar para no tener que depender lo que haga el Mallorca, su perseguidor más inmediato desde la 18ª plaza.

El Cádiz CF tiene por delante el choque contra el Real Madrid del 37º capítulo liguero que se disputa el domingo 15 de mayo en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) y la visita al Deportivo Alavés el día 22 en la clausura del campeonato. El campeón demostró ante el Levante que no regala nada camino de la final continental ante el Liverpool y el cuadro vitoriano apura sus opciones de quedarse en Primera División.

El Mallorca tiene a priori un calendario más sencillo. Ejerce de local ante el Rayo Vallecano y cierra el curso en el terreno del Osasuna. Se mide a dos adversarios que no se juegan nada.

Si el Cádiz CF conjuga el verbo ganar en los próximos 180 minutos, tendrá asegurada su continuidad en la élite del fútbol español. No hay más cuentas. Lo importante es que depende de sí mismo pese a la dificultad de los encuentros.

Para amarrar la permanencia, no tiene otro remedio que hacer lo que aún no ha hecho en toda la temporada: ganar dos partidos seguidos, es decir, demostrar una pizca de regularidad.

El equipo amarillo recorre una campaña complicada, preñada de vaivenes, en la que no ha dado con la tecla de la regularidad. Le ha faltado el impulso que suponen las victorias consecutivas. Llegó a encadenas cuatro envites sin perder (tres empates y una victoria entre la semana 24ª y la 27ª), pero es no es lo mismo que ganar.

Y es que el Cádiz CF es, junto con el descendido Levante, el único conjunto que no ha enlazado al menos un par de triunfos continuados.

Las victorias de los gaditanos siempre han sido salteadas. Acumula siete pero espaciadas. Se estrenó en la quinta jornada con aquel 1-2 en el campo del Celta de Vigo. Tuvo que esperar hasta la 13 para celebrar el segundo triunfo, el que obtuvo (0-1) en San Mamés frente al Athletic de Bilbao todavía con Álvaro Cervera en el banquillo.

Las siguientes cinco victorias pertenecen a la etapa abierta por Sergio González el pasado mes de enero. El Cádiz CF ganó 0-2 en el terreno del Levante en el 22º episodio y cinco partidos después, en el 27º, tumbó 2-0 al Rayo Vallecano en el que fue el primer triunfo en casa de la temporada.

No tardó en volver a vencer, esta vez al Villarreal (1-0) en la 29ª jornada, y en la 32ª hizo historia con su primer éxito en el Camp Nou con el 0-1 ante el Barcelona. Y en la 35ª, 3-0 al Elche.

El Cádiz CF ha reducido el tiempo entre una victoria y otra, pero ahora no caben más rodeos: necesita sumar dos seguidas para completar la tarea. De lo contrario, a rezar para que no lo haga el Mallorca.