Manolín Bueno, ex del Cádiz CF y Real Madrid, tiene claro qué equipo quiere que gane

El ex futbolista Manolín Bueno, que militó en el Cádiz CF y el Real Madrid en su etapa profesional, reconoció este viernes 13 de mayo estar “repartido” en sus querencias hacia ambos clubes, pero apostó por un triunfo de los gaditanos el domingo “para seguir en Primera”.

Manuel Bueno Cabral, de 82 años, señaló a Efe desde su domicilio en la capital gaditana que al Madrid “no le hace falta ganar” al haber conseguido ya el título de Liga y al Cádiz sí para continuar en la máxima categoría, en el encuentro de este domingo a las 19.30 horas en el antiguo estadio Carranza.

Los vínculos de Manolín con el fútbol vienen desde temprana edad. Vivía en el antiguo campo de fútbol Mirandilla con su familia. Su padre, que en los años treinta y cuarenta fue portero del Sevilla, Cádiz y Betis entre otros clubes, era el conserje del estadio y masajista del equipo gaditano.

Debutó con 18 años en el Cádiz CF en Segunda División ante el Levante (2-2), partido en el que marcó el primero de sus seis goles esa temporada. Era la cuarta jornada de la campaña 1958-59 y “a partir de ahí, no dejé la titularidad”, indicó el recordado futbolista.

Sus buenas actuaciones con los gaditanos propiciaron el traspaso al Real Madrid, club en el que estuvo doce temporadas. La mayor parte como suplente del cántabro Francisco Gento pero jugando más en la última (70-71), cuando logró su mejor cifra anotadora con los blancos: siete goles.

Con el Madrid disputó 119 partidos oficiales y consiguió dos Copas de Europa, ocho Ligas, dos Copas de España y una Intercontinental.

Entre los partidos en los que pudo ser titular por ausencia del extremo cántabro debido a alguna lesión, Manolín destacó la final de la Copa Intercontinental de 1960 ante el Peñarol (0-0 en el Estadio Centenario de Montevideo y 5-1 en el Santiago Bernabéu). Bueno jugó la ida en la capital uruguaya, compartiendo delantera con dos mitos merengues como Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas.

Con la selección española fue convocado por el seleccionador Domingo Balmanya para un partido de la fase de clasificación de la Eurocopa de 1968, aunque no llegó a debutar. En aquel encuentro disputado en Praga ante la extinta Checoslovaquia (1-0), “Gento no pudo jugar”, rememoró Manolín, que vio el encuentro desde la grada al formar como titular en el extremo izquierdo el asturiano José María García Lavilla, del Espanyol.

“Entonces no había cambios y los que no entrábamos en el once inicial teníamos que quedarnos fuera”, recordó Bueno, que una vez colgadas las botas tras jugar dos años en el Sevilla fue segundo entrenador del Cádiz CF en el primer ascenso de los gaditanos a Primera División, en la temporada 1976-77 con su ex compañero Enrique Mateos como primer técnico.