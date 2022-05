Sergio González: "El primer penalti, ingenuo, nos hizo mucho daño"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, compareció en la sala de prensa del Reale Arena con cara de lógica preocupación por la complicada situación del equipo amarillo tras la derrota encajada en la visita a la Real Sociedad, pese a que sigue dependiendo de sí mismo para salvarse en las dos jornadas de Liga que restan.

Análisis de lo sucedido en la primera parte. "Los futbolistas se pueden permitir el lujo de tener un mal partido, aunque no era el mejor día. Hemos salido bien, el primer cuarto de hora, con el partido controlado, pero el gol nos ha hecho mucho daño. Lo mejor que nos ha pasado antes del descanso ha sido que la Real no nos haya metido más goles en esos 20 minutos. Después hemos cambiado la estructura y hemos tenido la posibilidad del empate, que por milímetros no lo hemos conseguido. Ese gol habría cambiado las cosas".

Decepción tras el descanso. "En la segunda parte no estaba pasando nada y apareció un penalti ingenuo, que no se puede cometer. Nos ha hecho mucho daño porque ya hemos ido a rebufo. La Real fue muy superior a nosotros en la primera parte, sobre todo tras el 1-0, y la segunda creo que ha sido más igualada. Hemos sacado 12 córners, lo que significa que el equipo está vivo, pero con el hándicap de que no hemos generado peligro. No hemos sido un equipo compacto y tenemos que aceptar que han sido mejores y pensar en el partido del domingo".

Las últimas dos jornadas. "Lo hemos hablado. Si el Mallorca piensa que se va a salvar, si el Alavés piensa que se va a salvar y el Levante piensa que se va a salvar, el Cádiz CF tiene que pensar que se va a salvar porque en estos momentos tiene más puntos. Veníamos de buenas sensaciones pero no nos ha dado".

El domingo, el Real Madrid. "Hay que levantar la cabeza y preparar el partido contra el Madrid. Hace cuatro meses habríamos firmado estar en la situación que estamos. Vamos a ir con fuerza, con energía. Tenemos dos partidos por delante. El primero, el Real Madrid, en nuestra casa, con nuestra gente, y hay mimbres para ganar".

La lesión de Alejo. "Se ha ido con mucho dolor. Iván es un futbolista fuerte físicamente. Hay que ver lo que tiene, pero a priori el tobillo se le ha ido bastante".