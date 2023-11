El rival del Cádiz CF busca la motivación de un peso pesado de su vestuario

A dos días de enfrentarse al Cádiz CF en un encuentro de máxima importancia por la situación clasificatoria de ambos conjuntos, el Real Mallorca ha renovado el contrato del delantero mallorquín Abdón Prats por otras dos temporadas más, hasta junio de 2026, según ha confirmado el club balear este lunes.

"Es un momento especial porque se alarga nuestro camino. Siempre he dicho que mi ilusión y mi deseo es acabar mi carrera en el Mallorca", ha declarado Prats, quien se formó en la cantera mallorquinista y ha marcado 48 goles en los 213 partidos oficiales con la camiseta bermellona.

Desde la etapa última en Segunda División B, en el que fue el máximo goleador del equipo, Prats ha conseguido tres ascensos con el Mallorca: uno a Segunda División A y dos a Primera. En temporadas anteriores también militó en la UD Sur, CD Tenerife, CD Mirandés y Racing de Santander. Ha marcado goles decisivos, como en la final de la liguilla de ascenso a Primera División en 2019 al anotar el 3-0 definitivo contra el Deportivo de la Coruña.

"Todavía no lo he hecho todo con el Mallorca. Me faltaba la continuidad que estoy teniendo esta temporada y la regularidad en cuanto a goles en Primera División para agrandar mi historia con el Mallorca", señala el mallorquín, autor de 4 dianas en Liga esta temporada -más otras tres en Copa del Rey-, las mismos que suma el kosovar Vedat Muriqi, que está lesionado y ha dejado la responsabilidad del gol en la espalda del atacante que ha ampliado su contrato.

"Quiero seguir marcando y siendo feliz en el campo. Que los goles sirvan para sumar puntos y consolidarnos en una parte cómoda", remarcó Prats.

El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre, décimo séptimo con 9 puntos, a 1 de la zona descenso, ha hecho oficial la continuidad de Abdón Prats en una semana clave en su objetivo de mejorar la clasificación en la tabla. Este miércoles recibe en Son Moix al Cádiz CF y el domingo al Deportivo Alavés.