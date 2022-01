De Jong, pretendido por el Cádiz CF, maneja ofertas de equipos turcos

El Cádiz CF se halla a la espera de una respuesta de Luuk de Jong a la oferta realizada al delantero para que se una al conjunto amarillo hasta el final de la presente temporada 2021/22.

El atacante milita en el Barcelona cedido por el Sevilla y ya sabe que no entra en los planes del nuevo entrenador del cuadro azulgrana, Xavi Hernández. Hay un acuerdo entre los tres clubes implicados en la operación para que el internacional neerlandés recale en el conjunto amarillo, pero es el propio futbolista el que tiene la última palabra.

De Jong prefiere explorar otras opciones. En principio no le atrae jugar en un equipo que ocupa zona de descenso, aunque aún no ha dado un no por respuesta y eso significa que aún no esta descartada la posibilidad de que vista de amarillo.

Eso sí, el tiempo para que se defina se agota. A comienzos de la nueva semana debe quedar definida su postura para que el Cádiz CF sepa si puede contar o no con él.

El equipo del estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) no es el único interesado en hacerse con los servicios del atacante, que esta temporada sólo ha marcado un gol en las filas del Barcelona (ante el Levante). El delantero ha recibido una buena oferta económica para que se una al Cádiz CF, pero además quiere tener en cuenta el proyecto deportivo. Por eso se lo está pensando.

De Turquía llegan informaciones sobre equipos de la Liga de aquel país que quieren contar con De Jong. El periódico 'Fanatik' cuenta que el Besitkas quiere hacerse con el ariete para afrontar la segunda parte del curso, en la que buscará una plaza europea. Ocupa la séptima posición en el campeonato turco.

El Fenerbahçe, cuarto de su Liga, también estaría por la labor de incorporar a De Jong, que ahora debe valorar si quiere vivir su primera experiencia en el campeonato turco después de haber jugado en Países Bajos (De Graafschap, Twente y PSV), Alemania (Borussia Mönchengladbach), Inglaterra (Newcastle) y España (Sevilla y Barcelona).

De Jong deshoja la margarita. Quedarse en la Liga española o dar el salto a Turquía... salvo que le surjan otras opciones en otro país.