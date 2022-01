El gran desafío del Cádiz CF en 2022

El nuevo año ya está en marcha para el Cádiz CF. El 2022 irrumpe a mitad de temporada con el conjunto amarillo inmerso en una situación delicada en la Liga. Con una vuelta casi completada (a falta del duelo andaluz frente al Sevilla el lunes 3 de enero), no termina de arrancar pero aún está a tiempo de dar un impulso, eso sí, con un margen de error equivalente a cero.

La penúltima posición que ocupa en la clasificación es el reflejo de la mala primera parte del curso realizada por la escuadra gaditana, aunque el empate (0-0) obtenido en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, líder intratable del torneo, en el último encuentro de 2021 abre una ventana a la esperanza. Si es capaz de plantar cara al adversario más potente, por qué no puede hacerlo con el resto. Suma sólo 14 puntos de 54, pero está nada más que a uno de la 17ª posición por la que suspira todo el cadismo.

2022 emerge como un año clave para el Cádiz CF. El club recorre su segundo curso consecutivo en la élite del fútbol español pero nada tiene el pasado ejercicio con el actual. De la permanencia que logró con una sorprendente solvencia pasa a ser ahora uno de los candidatos al descenso. Ha ganado sólo dos partidos en 18 jornadas, es uno de los equipos más goleados y es de los que menos tantos anota.

La oportunidad llega en el mercado de invierno, al que se presente la entidad cadista con la idea de reforzar la plantilla con vistas a la segunda parte del campeonato.

Y es que el reto del Cádiz CF en el recién comenzado 2022 es la salvación. No hay otra prioridad que no sea sellar el pasaporte para continuar en Primera División. Una misión harto complicada pero ni mucho menos imposible. Depende de sí mismo pero está obligado a hallar un mínimo de regularidad que no ha encontrado hasta la fecha.

Quedarse en Primera sería dar un paso más en el objetivo a largo plazo de la consolidación del club en la élite. Bajar a Segunda supondría un frenazo en esa ambiciosa aspiración. Cuantos mas años seguidos acumule en la Liga de las estrellas, mayor fortaleza tendrá tanto en el plano económico como en el deportivo.

En el Cádiz CF no barajan otra opción que no pase por la permanencia. Es un pensamiento común compartido por el presidente, Manuel Vizcaíno, el entrenador, Álvaro Cervera, y todos los componentes de una plantilla que experimentará algunas modificaciones en enero para que sea más fuerte en la pelea que debe librar hasta finales del próximo mes de mayo.