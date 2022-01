Inaugurada la peña cadista de Chipiona Manuel Vizcaíno

La familia del Cádiz CF sigue en aumento y ya son 84 las peñas cadistas que se han unido a la Federación de Peñas. Están repartidas por toda la geografía española y mucho más allá, ya que hay alguna que traspasa la frontera de España.

La última en incorporarse ha sido la Peña Cadista de Chipiona Manuel Vizcaíno, que fue inaugurada oficialmente el pasado jueves 3 de diciembre en la gaditana y cadista localidad de la costa noroeste de la provincia.

El sencillo acto se realizó en el bar que ahora lleva el nombre de la peña y que también ha sido inaugurado recientemente. Julio Jardi, su propietario y precursor de la peña, ejerció de anfitrión en un acto que contó con la presencia del presidente, arropado por su familia, y acompañado a su vez por Rafael Contreras, vicepresidente; José Mata, adjunto a la presidencia; Jorge Cobo, consejero; Álvaro Cervera, entrenador del equipo; y el veterano Pepe Mejías, entre otros. El alcalde la localidad, Luis Mario Aparcero, no quiso perderse el histórico momento.

El propio Julio Jardi, presidente de la recién creada peña, dio la bienvenida y dejó claro que "la peña que hoy inauguramos en Chipiona lleva el nombre de nuestro presidente porque es muy importante resaltar todo lo que ha hecho por el Cádiz CF".

Por otro lado, Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas, recibió con alegría "a la nueva peña a la gran familia cadista y debemos recordar que ya son 84 las agrupaciones que conforman la Federación. Estamos contentos y orgullosos, sobre todo por el enorme trabajo que está realizando el club en este aspecto".

Además, Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, tomó la palabra para ofrecer cariñosas palabras tanto al Cádiz CF, al presidente como a su afición y agregó que "estamos en una localidad sin llaves porque no tenemos puertas. Chipiona es un municipio abierto a todos y estamos encantados de contar con otra peña del Cádiz CF".

Finalmente, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, tomó la palabra visiblemente emocionado para afirmar que "probablemente sea de las veces que más me va a costar hablar". Agregó que "hoy me acuerdo de muchas cosas y de mis vivencias en Chipiona. No puedo negar que siento que es un día importante y estoy muy orgulloso de lo que significa el Cádiz CF en Chipiona. El equipo ha conseguido y conseguirá muchas cosas".

El acto finalizó con una entrega de presentes del club a la peña, concretamente una placa y una camiseta serigrafiada para la ocasión para que luzca orgullosa y visible en su interior.