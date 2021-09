El Cádiz CF cruza los dedos a la espera de una gran alegría

El estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) podría tener en breve un tope de espectadores que subiría del 60% actual al 80%, siempre y cuando la Junta de Andalucía avance en este asunto a tenor de la evidente mejoría de los datos de la pandemia en las últimas semanas. La última revisión elevó del 40 al 60% el acceso de los espectadores, si bien ahora puede dar otro salto hasta el 80%. En el caso del Cádiz CF supondría que prácticamente todos los abonados puedan entrar a todos los encuentros, pues al estadio accederían unos 15.500 espectadores.

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado este miércoles que el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles va a anunciar que el aforo en los estadios de fútbol y los pabellones deportivos pasará del 60 por ciento actual al 80 por ciento. Una noticia de la que está pendiente del Cádiz CF.

El consejero ha hecho este anuncio en Gelves (Sevilla) durante la apertura del curso escolar 2021-2022 en las enseñanzas medias en Andalucía. El que fuera entrenador de baloncesto y seleccionador nacional de este deporte ha afirmado que el aforo se ampliará "más pronto que tarde" hasta llegar al cien por cien de las localidades disponibles.

Por el momento, la Comunidad de Madrid anuncia que los recintos deportivos podrán albergar un 75% del aforo, por lo que se produce un aumento importante a pesar de que no llega al 80% del que se habla para el territorio andaluz.

Ha recordado que tras la aprobación este martes en Andalucía del aforo al cien por cien en los recintos culturales, "el mundo del deporte se quedó aislado", tras lo cual ha hecho el anuncio del aumento en los pabellones y los estadios.

El Consejo Interterritorial, en el que están las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordó el pasado 1 de septiembre que el aforo fuera del 60% en los estadios de fútbol y del 40% en los pabellones cerrados. Esta medida se fijó hasta el próximo 30 de septiembre, por lo que ahora hay que esperar si el posible aumento al 80% se aplica de inmediato o a partir del 1 de octubre. Si fuera lo primero, prácticamente todos los abonados estarían presentes en el encuentro Cádiz CF-Barcelona que se disputa el próximo día 23.

La realidad es que, si no hay contratiempo, la normalidad casi absoluta se va acercando en todos los sentidos y el fútbol parece que no se va a quedar atrás. Con el 80% de ocupación del aforo del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), el Cádiz CF daría otro paso enorme para contentar a su masa social más fiel. Todo ello a la espera de un 100% que le permitiría vender entradas a los no abonados y a la afición visitante cuando ésta pueda acudir en masa a ver a su equipo cuando juega lejos de su campo.