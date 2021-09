Salva Mejías critica la "despreocupación" del Cádiz CF hacia ex jugadores

Salva Mejías, quien fuera delantero del Cádiz CF y del Celta de Vigo hace tres décadas, atisba un partido "igualado" el que disputarán estos equipos el viernes 17 de septiembre en el estadio Balaídos y que abrirá la quinta jornada de LaLiga Santander (Primera División).

El menor de los hermanos Mejías reconoció en declaraciones a Efe que, transcurridas cuatro jornadas de Liga la situación es "complicada" para las dos de escuadras, al no conocer el triunfo ni unos ni otros y sumar sólo un punto el Celta por dos el Cádiz CF.

Salva Mejías, de 58 años, en su etapa profesional aparte de jugar en el Cádiz CF de 1983 a 1986 y en el Celta entre 1990 y 1991, militó en el Real Murcia (de 1986 a 1990) y en el Elche la temporada 1992-93.

De su paso por el Cádiz CF, a cuya primera plantilla llegó después de estar cedido en el San Fernando, el canterano gaditano recordó con orgullo el trofeo de máximo goleador logrado en Segunda División en la campaña 84-85 (16 tantos), con ascenso incluido a Primera.

"Fue una etapa que siempre se recordará, éramos trece o catorce jugadores de Cádiz más tres o cuatro extranjeros”, rememora Salva Mejías, a quien no le parece bien que el club gaditano "ahora no mire a su cantera".

"No es normal que en mi época, con un par de campos de fútbol en Cádiz, saliéramos mucha gente de la cantera y ahora con una escuela en El Rosal -instalaciones deportivas del club- , prácticamente no salga ningún canterano. Algo se está haciendo mal", sentenció el hermano menor de Pepe Mejías, otro jugador surgido del fútbol base gaditano y muy destacado centrocampista en aquellos años.

De su paso por el Celta, Salva no conserva "buenos recuerdos deportivos", ya que vivió un descenso, aunque sí personales.

"En Vigo nació mi hija pequeña Alba y es el mejor regalo que me traje de allí", apuntó el delantero, que mantiene contacto con el central Nacho Cantero entre los jugadores con los que coincidió en el conjunto gallego.

Salva Mejías "apenas" mantiene vinculación con el fútbol y recordó que "todo está cambiado, cuando estaba Manuel Irigoyen -expresidente del Cádiz- todo era más familiar".

El que fuera hábil y veloz atacante le reclamó al club gaditano un mayor reconocimiento a los integrantes de épocas anteriores y destacó que "no tienen trato con los ex jugadores y en otros sitios siempre están pendientes de los veteranos. El club ha cumplido recientemente 111 años y no hay ningún detalle ni convocan ninguna reunión con los jugadores que han logrado ascensos. En el Cádiz se han despreocupado" de estos futbolistas, lamentó.