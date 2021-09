El segundo peor inicio del Cádiz CF en Primera División

El Cádiz CF ofrece motivos para la preocupación en los primeros pasos de la nueva andadura. Suma pocos puntos (sólo dos) en las cuatro primeras jornadas de Liga, las sensaciones no son buenas y corre peligro de quedarse rezagado en la clasificación si no empieza a poner en práctica el verbo ganar. La derrota ante la Real Sociedad resultó dolorosa sobre todo por la forma, con un equipo superado de cabo a rabo por el cuadro donostiarra.

No termina de funcionar la maquinaria hasta el extremo de que el Cádiz CF está realizando uno de los peores arranques de su historia en Primera División, en la que ya recorre su 14ª temporada con el único objetivo de la salvación. Finalizar en la 17ª en la posición sería un éxito. Igualar o mejorar la 12ª plaza del curso pasado parece una misión harto complicada.

La única vez que el conjunto amarillo empezó peor que ahora en la máxima categoría fue en la campaña 1988/89. Entonces perdió los tres encuentros del principio y rascó un empate en el cuarto bajo el mando en el banquillo de Helmut Senekowitsch, relevado por David Vidal tras el séptimo envite.

En la 2020/21 está recorriendo, por tanto, el segundo inicio con menor producción de puntos en la élite del fútbol español. Un comienzo que no invita al optimismo aunque el equipo de Álvaro Cervera dispone de margen de sobra para remontar el vuelo. Ahora presenta una cuenta de dos empates y un par de derrotas que sólo le dan para dos puntos mientras otros diez se han ido al limbo. Es la segunda puntuación más baja de su trayectoria en Primera después de cuatro hojas arrancadas de calendario.

Hay otro paralelismo entre las dos temporadas con la cosecha más escasa en los albores de la competición. Son las dos únicas en las que el Cádiz CF no ganó ni uno de los cuatro primeros partidos. Sí lo hizo en los otros doce cursos en los que militó en el escalón más alto del balompié patrio. En el 1977/78 venció dos veces, como en el 1981/82, 1985/86, 1991/92 y el reciente 2020/21 que inició con tanta eficacia como visitante.

Tres triunfos en los cuatro capítulos iniciales abrazó en la campaña 1987/88, y uno en la 1983/84, 1986/87, 1989/90, 1990/91, 1992/93 y 2005/06.

Los amarillos se complican la vida ahora con uno de los prólogos más flojos que se le recuerdan en la élite, pero lo que cuenta a la hora de la verdad es el desenlace. Aquella ocasión en la que no celebró una victoria en los cuatro episodios de salida, en el ejercicio 1988/89, el Cádiz CF consiguió la permanencia.