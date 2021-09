Motivos para la preocupación en el Cádiz CF

El Cádiz CF no termina de arrancar en la temporada 2021/22. La derrota (0-2) ante la Real Sociedad no hace sino confirmar el mal comienzo de un conjunto amarillo que después de cuatro jornadas aún no conoce la victoria. Dos empates y un par de varapalos, con tres duelos dirimidos en el estadio Carranza (ahora Nuevo Mirandilla) y uno fuera de casa. Los resultados no llegan y la pinta no es nada buena. El Cádiz CF ya no es tan fiero como la pasada campaña. Le han tomado la matrícula.

El equipo de Álvaro Cervera no tarda en toparse con la dura realidad. Sólo dos puntos de los 12 disputados que le impiden avanzar y le empujan a la zona baja de la clasificación. Empieza a quedarse atrás y quedan confirmados los peores vaticinios de que este curso va a ser mucho más complicado materializar el objetivo de la permanencia en la máxima categoría. Las sensaciones son preocupantes a la espera de una pronta reacción.

¿Por qué no acaba de encender el motor el Cádiz CF? Hay una clave muy simple: El equipo juega a dejar la portería a cero pero recibe gol en todos los partidos. Su sistema hace aguas y no presenta alternativa fiable. No hay plan B. Es el tercer conjunto que recibe mas tantos: siete en cuatro encuentros (una media de casi dos por partido) frente a los ocho del Deportivo Alavés y el Celta de Vigo, próximo contrincante de los gaditanos el viernes 17 de septiembre en Balaídos.

Por muy bien que defienda durante muchos minutos, un solo error o un acierto del rival de turno, que suele atesorar calidad sobrada en Primera División, echa por tierra todo el trabajo. Fue lo que sucedió en el reciente envite ante el cuadro donostiarra. Los locales lo apostaron todo a la defensa y se estrellaron. Con el marcador en contra se quedaron sin argumentos.

No cerrar la portería propicia el siguiente problema. No hay otro plan con una mínima garantía. O la destrucción del juego del oponente o la nada. El Cádiz CF se limitó a despejar el balón, que apenas le duraba unos segundos, incapaz de dar más de dos pases seguidos.

Los datos de posesión de balón en el duelo ante la Real son reveladores: un 77,6 por ciento los visitantes y un 22,4 los amarillos. Una diferencia abismal. Si el adversario tiene tanto el tiempo el cuero, el riesgo es aún mayor para el que renuncia a la pelota.

Ese diferencia con el balón tiene consecuencias. El Cádiz CF disparó más de la mitad de veces que el equipo de Imanol Alguacil: seis los de casa y 16 los forasteros. El que atacó fue el que buscó la victoria con más ahínco. El que defendió tuvo alguna opción, pero fueron chispazos aislados. Se notó también en los saques de esquina: los de Cervera concedieron ocho y sacaron sólo dos.