Cádiz-Real Sociedad en vídeo: resultado, resumen y goles del partido de Liga (0-2)

El Cádiz CF sufrió una incontestable derrota en el Nuevo Mirandilla frente a la Real Sociedad (0-2) y sigue sin conocer la victoria en el presente curso. Un doblete de Oyarzabal plasmó en el marcador la evidente superioridad de los visitantes en el terreno de juego ante un conjunto amarillo que fue de más a menos en el encuentro.

Cervera presentó un once condicionado por el ‘Virus FIFA’, sin los tocados Akapo y Lozano y también sin Haroyan y Alarcón. Sí fue de la partida Rubén Sobrino, titular junto a Negredo en su ‘redebut’ de amarillo. Como era de esperar, el conjunto amarillo cedió el dominio a los donostiarras, dueños de la pelota pero muy lejos de la meta de Ledesma.

Aún sin balón fue el Cádiz el protagonista de la (doble) ocasión más clara de la primera mitad, y que no acabó en gol de puro milagro. Primero Fali fue el que sirvió a Espino con un excepcional taconazo, pero su centro-chut se estrelló en la cruceta; el rechace lo enganchó de volea Álvaro Negredo, pero su disparo se marchó a pocos centímetros de la meta de Remiro. Costaba creer que la jugada no hubiera acabado en gol.

Mismo guión tras el descanso, con una Real dominadora y un Cádiz vertical pero que comenzaba a acusar el cansancio. La superioridad de los de Imanol Alguacil se plasmó en el 71, tras un par de buenas ocasiones desbaratadas por Ledesma. Oyarzabal, en esta ocasión, supo ganar la partida al meta cadista con un remate de cabeza aprovechando un pase lejano de Aritz Elustondo.

El gol dejó tocado al conjunto amarillo, que no supo reaccionar ante una Real que manejaba el partido a su antojo. La puntilla llegó en el 83, con un penalti tonto cometido por Cala sobre Sorloth que supuso además la expulsión por doble amarilla del lebrijano. Oyarzabal no falló desde los once metros y dejó el encuentro visto para sentencia.

Los últimos minutos fueron intrascendentes y sin un mínimo amago de reacción por parte de los locales, superados e impotentes ante un rival a otro nivel.

Resultado del Cádiz-Real Sociedad