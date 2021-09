Álvaro Cervera: "Esto es un tortazo fuerte"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla con cara de circunstancias. La segunda derrota consecutiva, la suma de dos puntos de 12 disputados y la pobre imagen del equipo en los compases iniciales del campeonato preocupan con razón al técnico.

Paralelismo con la derrota del pasado curso ante la Real. "Recuerdo las sensaciones del año pasado, que no fueron buenas, cómo nos ganaron, en un centro, pero las de este partido son muy malas. Nos han superado en todo, en juego porque son mejores, con la pelota, pero también sin la pelota porque han sido mejores. Apenas hemos inquietado. No hemos hecho nada. Han sido mejores en todo".

La dificultad del rival. "En Primera son difíciles todos. El vestuario está fastidiado, como todos cuando pierden. ¿Se puede sacar esto? Sí, pero hay que cambiar muchas cosas de las que hacemos, y aportar más de lo que hacemos. ¿Cómo? Acertando y no equivocándonos, porque si seguimos equivocándonos al final esto se va a poner muy difícil".

Mal defensivamente. "Me preocupa todo. En defensa porque aunque nos han metido en el minuto 70, en una jugada que es totalmente ilógica, podían habernos marcado mucho antes. Lo merecieron antes. Pero también me preocupa la parcela defensiva no cerca de la portería, sino que todos nos dominan con una facilidad tremenda y cada vez robamos menos balones y salimos menos. Otras veces tres o cuatro sustos metemos, pero ahora no y las contras son inexistente, apenas llegamos a la portería contraria".

"Los rivales deberían fabricarse las cosas, y ahora a veces somos nosotros los que nos metemos en jardines y no sabemos salir, como nos pasó ante Osasuna y ahora con la Real"

Búsqueda de soluciones. "Si hubiera un problema y lo supiera, pondría remedio. Imagino que el problema es de todo. De entrenador, de jugadores, de equipo contrario, de estado físico, de acertar con todo, con el once inicial, con los cambios... Ahora mismo no estamos acertando en casi nada".

La clave del partido. "Hemos dado demasiadas facilidades, en ningún momento hemos inquietado la salida del balón. Y ya sabemos lo que nos cuesta con el balón. Si no robamos y todos nuestros ataque parten desde Conan con un saque largo es complicadísimo".

Nada que ver con el anterior curso. "La temporada pasada podíamos ser un equipo menor pero no tiene nada que ver con lo que he visto en este partido. El robo del balón, la intensidad... La temporada pasada podíamos estar mal en una faceta y mejor en otra. En esta ocasión no hemos sido mejores en nada".

Margen de mejora. "Creo que hay jugadores que irán cogiendo el ritmo más adelante y estarán mejor, pero la Liga ha empezado, llevamos ya cuatro jornadas y tenemos que puntuar, o por lo menos dar buenas sensaciones en más minutos, no sólo en algún momento contra el Levante o el Betis. Esto ha sido un tortazo fuerte".

El árbitro. "No me ha parecido que haya estado mal. Cala dice que se para, que no le hace penalti. Pero aunque no sea penalti, es una jugada de un jugador que se puede plantar solo delante del portero. La jugada apareció de no sé dónde. Ahí me siento un poco culpable porque los equipos contrarios deberían fabricarse las cosas, y ahora a veces somos nosotros los que nos metemos en jardines y no sabemos salir, como nos pasó ante Osasuna y ahora con la Real".

Preocupado. "Sí, lo estoy. Hemos sacado el mismo equipo del año pasado".