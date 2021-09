El Cádiz CF empieza a quedarse atrás

El Cádiz CF se atasca de manera preocupante. No da los pasos adecuados. Cuatro jornadas disputadas (tres en casa y una fuera) y sólo dos puntos en su cuenta. Ha perdido diez de los 12 y encadena dos partidos consecutivos sin sumar después del varapalo sufrido ante la Real Sociedad.

El conjunto amarillo aún no conoce la victoria. Lleva un par de empates (1-1 ante el Levante y el Betis) y dos derrotas (2-3 frente al Osasuna y el 0-2 ante la Real). No sólo no avanza sino que empieza a quedarse en la parte baja de la clasificación.

El Cádiz CF se acuesta el domingo fuera de la zona de descenso pero con la posibilidad de caer a uno de los puestos de descenso al cierre del cuarto capítulo liguero si el Getafe y el Granada ganan los encuentros que afrontan el lunes. El cuadro madrileño, con cero puntos, ejerce de local contra el Elche y el equipo nazarí, con dos, recibe al Betis.

Mientras, la escuadra de Álvaro Cervera ocupa la 16ª plaza con dos puntos, los mismos que acreditan Betis, Elche, Espanyol y Granada.

Le está costando entrar en materia a un Cádiz CF que no consigue buenos resultados y después de dos partidos seguidos en casa visitará al Celta de Vigo el próximo viernes 17 de septiembre en el duelo de la quinta jornada.

Los amarillos ya empiezan a sentir la presión porque necesitan ganar, o al menos puntuar, para no quedarse atrás en la competición a la primera de cambio. El escenario de completamente distinto al de la campaña 2020/21.

Tras el viaje a Galicia, el Cádiz CF volverá a casa para medirse al Barcelona el jueves 23 (sexto episodio del campeonato). La incógnita es cuándo logrará su primer triunfo de la temporada 2021/22.