Las peñas piden explicaciones al Cádiz CF por la 'invasión' de seguidores del Sevilla en el Nuevo Mirandilla

Las peñas Euforia cadista y Komatilicos han lanzado un comunicado ante la numerosa presencia de aficionados visitantes en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza) durante el partido entre el Cádiz CF y el Sevilla disputado el pasado lunes 3 de enero. Piden explicaciones al club por lo sucedido.

Al comunicado, del que se ha hecho eco la Federación de Peñas, se han unido otras 37 agrupaciones cadistas: Paella amarilla, Mamarrachos eternos, Camaleón Rota, Pepe Mejías, Holoturia cadista, Chake chake, Alcalá de los Gazules, Bigote amarillo, El Colorado, Pazantes cadistas, Sección Vejer, Sección ajo, Eche Cadi oe, Sector búlgaro, El fiebre, Rincón cadista, Frente derribo, Barrosa amarilla, Manuel Irigoyen, Exilio cadista, Pulpo amarillo, Chicharros en amarillo, Sección Barbate, Los pixa, Gazteiz horia, Los guiris, Theo Vargas, Sant Pol de Mar, Que somos de otro lado, La burra, Sección 44, Cadistas de Barcelona, Txistorra, Enrique Mateos, Los admirables, Cadistas finos y Yellow jalopin.

El comunicado es el siguiente:

Desde la Peña Euforia Cadista y la Peña cadista de la Isla Komatilikos queremos expresar nuestra opinión y preocupación públicamente sobre los últimos acontecimientos en torno al cadismo:

No entendemos la "invasión" de seguidores sevillistas y en especial de sus ultras cuando días antes nuestro club sacó un comunicado diciendo que no habría entradas a la afición visitante…. De donde salieron esas "entradas"??? Todos juntos con dispositivo de seguridad especial en todo lo alto de tribuna , para aprovechar ya de paso que resonaran bien sus cánticos. Media tribuna alta y baja lucían de manera clara sus bufandas blancas , así como palcos privados en todo el estadio. Cuando se desplaza la afición amarilla tenemos que facilitar todo tipo de datos …. En nuestro estadio no podemos ni colgar nuestras banderas …Y aquí se supone que todo ha sido una sorpresa? Creemos que nuestro club debería de dar las explicaciones ante ese hecho.

Las normas COVID son para todo el estadio o son simplemente para los que vamos a las gradas en general??? Los palcos atestados de bebidas con alcohol, comidas, refrescos y sin mascarillas, mientras que la gran mayoría de la afición no podemos beber ni una simple botella de agua. Cuando se le ha pedido explicaciones a la seguridad del estadio nos han contestado literalmente "pues por que ellos pagan más que tú…"

Desde este último punto queremos expresar la lógica preocupación por la situación actual en la tabla, somos el Cádiz, sabemos que este es nuestro sino, pero claramente vemos una plantilla corta y los fichajes siguen sin llegar, confiamos en que tal como dijo nuestro presidente, estos fichajes llegarán, y que sean acordes a la categoría en que militamos, no podemos permitirnos el lujo de experimentos si lo que queremos es seguir en la primera división , somos un club modesto y orgullosos de ello, pero que nos volvieran a tomar el pelo una vez más no nos gustaría nada.

Ante lo expuesto anteriormente, por supuesto, no queremos dividir al cadismo, sino todo lo contrarío. Que no nos tomen por Tont@s ni nada parecido, y aglutinar a que se unan a este comunicado a toda la afición cadista posible!

LA LUCHA NO SE NEGOCIA! Pero por parte de nadie que forme este club tan grande, no somos, ni seremos los hermanos pequeños de cualquier otro club estatal. Ellos se acabarán marchando y nosotros seguiremos.

Conjuntamente las directivas de Euforia Cadista y Komatilikos.