La pandemia da un poco de aire a Cervera

Parece que la parte más agresiva de la última etapa de la pandemia va pasando en el Cádiz CF, después de unos días en los que los contagios se acrecentaron y afectaron a bastantes jugadores. La ola va pasando y Cervera ve el futuro, en este sentido, de otra manera.

A la espera de confirmar los próximos resultados de las pruebas, el entrenador del Cádiz CF ha lanzado el siguiente mensaje: "Las últimas noticias con algún dato por confirmar es que se han incorporado cuatro o cinco jugadores que estaban pendientes de resultados de Covid. Y a partir de mañana el equipo empezará a parecerse a una plantilla normal, aunque todavía no hayan entrenado".

En cuanto a lesionados como José Mari y Choco Lozano, Cervera habló de ambos casos. El delantero se lesionó en el Bernabéu. "Es una lesión muscular de las que a veces tardas en recuperarte una semana o se complica y se va a varias". En cuanto a José Mari, que se le va viendo con el plantel, aclaró que "todavía no lo vamos a arrancar". "Hace cosas con nosotros, pero después se quita. Es algo que nos está lastrando porque es importante para nosotros. No solo en el juego sino también en los viajes y en el vestuario y llevamos tiempo sin él".

Pero se queda con la buena noticia que los que podrían reaparecer en el campo del Osasuna, un adversario que ha dado un pequeño bajón. "Parece que en lo que se refiere a resultados no está tan tranquilos como en el inicio", recordando Cervera que "siempre me ha gustado ese equipo y en cuanto a juego lo que más me gusta es el empuje, la intensidad que pone en todas las acciones y ese es el mérito de ese equipo y por lo que están en Primera". "Ellos en casa aprietan mucho y si defendemos bien tendremos nuestra opciones.

La idea de los suyos es la de siempre a pesar de tener enfrente a un enemigo similar en cuanto al objetivo. "Lo que pasa es que nosotros no podemos tener esa prioridad de ganar en este campo. Tenemos la experiencia de que cuando pensamos eso es cuando peor lo pasamos. Tenemos que buscar la manera de hacerlo y eso es defendiendo bien y saliendo rápido" al contragolpe.

En su comparecencia de previa al choque en Pamplona, el preparador del Cádiz CF se refirió al Sporting de Gijón como rival en los octavos de final de la Copa del Rey. Un adversario de Segunda A, aunque un desplazamiento largo. "Sigo pensando lo mismo de esta competición, pero es un partido igual que si nos hubiera tocado uno de nuestra categoría. Vamos a pelear como hemos hecho siempre y pensando en el partido anterior pero sabiendo que es una competición oficial y que estamos en un momento bastante avanzado. Aunque la gente sueñe, la competición acaba complicando, pero seguiremos compitiendo como hemos hecho hasta ahora", afirmaba Cervera.