Con la grada del campo Ramón Blanco de las instalaciones deportivas de El Rosal a rebosar, el Cádiz B tiene en su poder 99 de las 100 papeletas del sorteo que se llevará a cabo este domingo con una plaza en Segunda División B como premio de enorme valor.

Tras sucumbir en la eliminatoria de campeones contra el Osasuna B y dejar en la cuneta en la segunda ronda al Numancia B, el emparejamiento para el tercer y definitivo enfrentamiento resultó bastante benévolo para el conjunto amarillo según se pudo comprobar en el choque de ida contra el modesto Unión Viera de Las Palmas, el cual fue aprovechado por un Cádiz B bastante superior para dejar muy encarrilado el ansiado salto de categoría.

Los tantos conseguidos en las Islas Afortunadas por Javi Pérez y Moi, que condujeron a un 0-2 que viene como anillo al dedo de cara a la contienda en la barriada Meadero de la Reina del municipio puertorrealeño, hacen pensar que resultará casi imposible para los canarios darle la vuelta a la tortilla y menos delante de 1.100 espectadores que animarán desde el primer minuto a quienes pueden darles la alegría que no fueron capaces de ofrecerles los integrantes de la primera plantilla.

La impresionante seguridad defensiva del equipo cadista, que se convirtió en el menos goleado de las cuatro categorías nacionales durante la fase regular de esas competiciones, se antoja un arma infalible para impedir que los entrenados por Jero Santana consigan al menos los dos tantos que podrían concederles la llegada a la prórroga si los anfitriones no baten al portero visitante.

Por cierto, la anécdota más curiosa está relacionada con la ausencia en esta oportunidad del guardameta titular del Unión Viera, que contrajo matrimonio el viernes. Seguro que a Álex Guanche, como al resto de componentes de la plantilla isleña, ni se le pasaba por la imaginación que su equipo estuviera luchando por subir a la división de bronce a estas alturas. De haber creído que existía alguna opción, seguro que hubiera elegido una fecha diferente para casarse. Alejandro Ravelo será el encargado de suplirle entre los palos. Esa baja se une a la del lateral derecho Kevin Pérez, sancionado después de ser expulsado en la ida.

En el bando local no se esperan sorpresas en la alineación. Pavón no es muy amigo de revoluciones y como todo fue rodado en Las Palmas es más que probable que repita once titular, a no ser que decida el regreso al mismo de Sergio, quizá con Hinojosa como sacrificado.

Algo que no faltará en la previsible fiesta será seguridad, pues en la reunión celebrada el jueves para ese asunto se optó por incrementar la presencia policial respecto a anteriores eliminatorias. En lo que se refiere al club, actuará como coordinador Eladio Rego, su responsable de esa parcela.