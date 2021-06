Augusto Fernández: "El segundo año después de un ascenso es muy importante"

Augusto Fernández habló ante los medios propios del club para valorar la temporada del Cádiz CF. Un curso que ha sido especial para él, ya que ha puesto el punto y final a su carrera deportiva con la permanencia en Primera División.

Balance de la temporada: El experimentado mediocentro afirmó que "creo que ha sido una temporada de aprendizaje, de solidaridad y de saber de primera mano que en Primera División necesitas muchos condimentos dentro de la cancha para poder sostenerte, y superar momentos, pero sobre todo necesitas unión de equipo y trabajo de grupo. Eso es fundamental y supera cualquier otro tipo de cualidad".

¿El mejor y peor momento del equipo?: Recordó el argentino que para él "el mejor momento fue este final para mí en el que encadenamos puntos para ver la luz y conseguir el objetivo. Cuando conseguimos el objetivo fue muy lindo. Es una carga de encima que tienes en la espalda y te la sacas. No hay sensación más linda que esa".

Por otro lado, Augusto Fernández explicó que "el peor momento fue el invierno. Ha sido complicado, sobre todo el inicio de invierno. Pierdes partidos de manera consecutiva sin encontrar la manera, sin encontrarte como equipo en tu juego y eso desorienta. Desestabiliza un poco. Una de las cualidades más importantes ha sido la unión de equipo para sobrellevar los momentos".

Balance personal: El mediocentro fue sincero al manifestar que "ha sido una temporada difícil y no la valoro en cuanto a minutos de juego. La temporada arrancó mal. En mitad de la pretemporada estuve diez días aislado por ser contacto estrecho con positivos en COVID-19, después tuve que irme a Argentina de urgencias porque mi padre estaba muy grave, volví con la temporada empezada y me costó".

Añadió el ya ex futbolista que "recuperé el estado que quería en febrero y ya entrené duro. Sé que si entreno duro obligo a los más jóvenes a entrenar duro, eso genera competencia y ahí es donde crece el equipo. Hay muchos aspectos buenos que van a quedar guardados para mí".

Aspiraciones de cara a la próxima temporada: Lo más importante para Augusto es "afianzarse en Primera División. El segundo año después de un ascenso es muy importante. Los equipos ya te conocen, dejas de ser sorpresa, en cierta manera no te subestiman como al principio. Es todo más difícil. Todo está en la mentalidad, ganas y deseo de lograr otro año el objetivo y no tengo dudas de que el año que viene el Cádiz estará en Primera".

Un momento del curso: Recordó que "me quedaría con muchos momentos. A nivel personal me quedo con el segundo semestre del año. He estado disponible, eso ha sido fundamental”. Añadió que "en lo colectivo, el abrazo de lograr la permanencia es muy lindo. Ya lo había vivido jugando con el Celta. Cuando volví quería vivir ese momento".

Una palabra para definir la temporada: "Resiliencia", afirmó Augusto. Argumentó que "es una palabra que me gusta y creo que le hemos hecho honor superando todo tipo de circunstancias, internas y externas. Hemos sabido sobrepasar y pasar esos malos momentos. Por eso hemos conseguido el objetivo".