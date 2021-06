Akapo anuncia que dará guerra

Carlos Akapo ofreció sus impresiones sobre la temporada que recientemente ha terminado para el Cádiz CF y que concluyó con el equipo amarillo manteniendo la categoría Primera División, lo que es un éxito mayúsculo para un recién ascendido.

El lateral derecho realizó el siguiente balance de la campaña 2020-21. "Le daría un diez al equipo. Estar salvados casi cuatro jornadas antes hace un balance muy positivo de todo el año. En lo individual como colectivo".

Al igual que otros compañeros de la plantilla del Cádiz CF, Akapo analiza lo mejor y lo peor del equipo. "Hemos tenido dos tramos. Uno cuando ganamos al Madrid y tuvimos una racha buena, luego otro malo con malos resultados, y al final con victorias para cerrar la permanencia. Fueron dos baches negativos y dos rachas positivas".

A a hora de enjuiciar su papel como integrante del conjunto gaditano, habló de su situación personal y destacó que "ha sido positiva dentro de lo que cabe". "El tema de la rodilla, que tuve que operarme, fue un bache en el camino. En la misma línea agregó que "me he recuperado pronto, he vuelto a coger buenas sensaciones, jugar bien y he acabado la temporada contento".

Sus aspiraciones de cara a la próxima temporada llevan a decir al ex del Huesca y del Elche que "a nivel personal, estar disponible para todos los partidos que pueda". "Me veo con ganas y fuerzas de ser titular, y creo que puedo conseguirlo. En lo colectivo, firmo estar en la misma situación en el tramo final".

Seguidamente el zaguero del Cádiz CF destacó que "en lo individual me quedo con la victoria ante el Real Madrid". "Ganarle en su casa es algo que no se puede decir todos los días. Hicimos un gran partido. Estoy muy contento por decir que le ganamos al Madrid en su casa".

Para acabar, una palabra para definir la temporada. "De Primera. Nos hemos echado el equipo a las espaldas”. En la misma línea añadió que "hemos estado juntos". "En los malos momentos hemos sacado el compañerismo. Es un Cádiz de Primera porque hemos sabido competir, mantenernos y sacar el equipo hacia adelante".

Akapo lleva dos temporadas en el Cádiz CF en las que le ha tocado el papel de suplente de Iza Carcelén. A pesar de ello en ese tiempo acumuló 24 encuentros y un gol, precisamente un gran gol que le hizo al Levante (2-2) en la última jornada de la pasada Liga.