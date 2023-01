Aguirre: "A veces son más necios los del VAR y más necios los de abajo"

Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, compareció ante los medios de comunicación para valorar la derrota (2-0) ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. Para empezar, malestar importante con la entrada de Momo Mbaye que pudo acabar en expulsión.

"La parte entera no, pero sí los primeros minutos. Ellos entraron con mucha intensidad. Lo que nos mató fue la jugada del VAR que nos terminó de liquidar. Lo intentamos en la segunda parte cambiando el dibujo y a jugadores, pero no fue posible", añadiendo que "sigo sin entenderlo. La de Grenier es una entrada por detrás que son jugadas discutibles intencionadas o no...". "No me voy a quejar porque no lo he hecho en 40 años. El VAR me gusta mucho y me seguirá gustando, sucede que a veces son más necios los del VAR y más necios los de abajo, ¿quién gana? Ven. No, no voy. Ven. No, no voy... y hoy ganó el de abajo, no quiso ir'".

Aguirre admite que le mostraron la acción luego porque en primera instancia no la vio. "En el campo estaba muy lejos y no lo pude ver. Luego me la enseñaron y es un pisotón en la parte posterior de la pantorrilla. Para eso está el VAR... Igual en el campo hay mucha gente y no la puedes ver, pero el de arriba la ve, la frena... y la vuelve a ver. Creo que no fue lo suficiente terco para llamar y obligar a ir a verlo. Como en el penalti, que no descansó hasta que el árbitro fue a ver la mano. Es el VAR y ellos deciden si van o no van. Me gustaría que me aclararan algún día cuando se dice ir o no al VAR. Pero nos han ganado bien, no hay pretextos. Ellos entraron mejor al partido, fueron mejores en la primera parte y creo que nosotros en la segunda".

Para acabar, malos resultados como visitante. "Las derrota de hoy, en Pamplona y Getafe son dolorosas porque no competimos noventa minutos. Nosotros tenemos que olvidarnos de los puntos e ir partido a partido. Cada partido es una final, no hay que esperar como el año pasado para sacar tres puntos en Pamplona y esperar a ver qué hacen los demás".